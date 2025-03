DIRETTA MIAMI OPEN 2025: MUSETTI AUGER-ALIASSIME INIZIATA

È il momento di Lorenzo Musetti nella diretta Miami Open 2025: il carrarese ha già iniziato il suo match di terzo turno contro Félix Auger-Aliassime, intanto bisogna dire che Grigor Dimitrov e Karen Khachanov sono nel finale del set decisivo dopo che il bulgaro ha vinto il secondo impattando, match bellissimo come lo è stato quello tra Karolina Muchova ed Elina Svitolina con vittoria dell’ucraina, che dunque si regala la qualificazione agli ottavi di finale dopo aver timbrato i quarti a Indian Wells, per la numero 22 del ranking Wta successo per 6-2 3-6 6-2 contro la numero 14 della classifica mondiale e dunque in qualche modo un upset anche se non clamoroso.

Tutto facile per Iga Swiatek che è in netto vantaggio su Elise Mertens, anche Marta Kostyuk nella diretta Miami Open 2025 sta facendo il suo dovere contro Anna Blinkova mentre agli ottavi si è già qualificata Paula Badosa, grazie al 6-3 7-6 sulla giovane danese Clara Tauson che non riesce ancora ad emergere del tutto sul circuito Wta. Ora però stiamo a vedere quello che succederà nella partita di Musetti, che sicuramente è molto complicata ma che il carrarese ha tutto per vincere, prendendosi così una bella qualificazione agli ottavi del Miami Open 2025. (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MIAMI OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Va ricordato che la diretta tv del Miami Open 2025 è affidata a Sky Sport e SuperTennis, con i relativi servizi di diretta streaming video disponibili grazie a Sky Go e il sito SuperTenniX.

MIAMI OPEN 2025: C’È MUSETTI!

Sarà una bella giornata quella dedicata alla diretta Miami Open 2025: siamo nel terzo turno, domenica 23 marzo l’italiano che scende in campo è Lorenzo Musetti che, impegnato verosimilmente nel tardo pomeriggio di casa nostra, sfida Félix Auger-Aliassime in un match tra due giocatori con un ranking simile, sempre a caccia della Top Ten ma soprattutto del grande risultato in carriera. È stato fin qui un Masters 1000 ancora più sorprendente di Indian Wells, caratterizzato dall’immediata eliminazione di Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev; resiste Alexander Zverev e con lui altri big come Taylor Fritz (che ha eliminato Lorenzo Sonego) ma anche Holger Rune è caduto, fatto fuori da Reilly Opelka in un match molto bello.

Oggi dunque avremo Musetti Auger-Aliassime, sfida decisamente intrigante e interessante; il vincente, siamo nella parte bassa del tabellone, nella diretta Miami Open 2025, potrebbe trovarsi di fronte Novak Djokovic che per il momento regge fisicamente e nel suo secondo impegno in Florida incrocia la racchetta con il sorprendente argentino Camilo Ugo Carabelli, che è riuscito ad avere la meglio su Alex Michelsen. Si tratta allora di scoprire se il nostro Musetti saprà vincere un match molto difficile e che rappresenta una sorta di esame almeno in questa diretta Miami Open 2025, tra poco sarà il momento di cedere la parola ai campi ma nel frattempo possiamo presentare altre partite nella giornata.

DIRETTA MIAMI OPEN 2025:MUSETTI AUGER-ALIASSIME E ALTRO ANCORA

Come già visto la diretta Miami Open 2025 è impreziosita da Lorenzo Musetti, che sarà in campo per sfidare Félix Auger-Aliassime al terzo turno; il finalista della passata edizione, Grigor Dimitrov, dopo la vittoria sul nostro Federico Cinà prosegue il suo percorso ma deve stare attento, perché Karen Khachanov è un avversario che su questi campi sa esaltarsi e può rappresentare una minaccia nelle giornate in cui riesce a trovare il suo miglior tennis; da seguire anche la crescita di Stefanos Tsitsipas, che pare tornato su livelli accettabili: il suo avversario di giornata è Sebastian Korda, che non è ancora riuscito a dimostrare quanto possa valere tra un infortunio qua e un calo di prestazione là.

Spazio poi ai due giocatori che nella diretta Miami Open 2025 hanno timbrato l’impresa nel turno precedente: per il veterano belga David Goffin avremo una sfida contro Brandon Nakashima che ha le armi per fare un bel percorso in questo Masters 1000, il rivale di Jaume Munar sarà invece quel Gael Monfils che sa ancora regalare grande spettacolo ma che ha presumibilmente passato il suo periodo migliore. Tra le donne gioca Iga Swiatek che se la vede con Elise Mertens, prosegue il bel percorso di Emma Raducanu che ha eliminato addirittura Emma Navarro e ora affronta Kessler McCartney, già numero 48 del ranking Wta.