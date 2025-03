DIRETTA MIAMI OPEN 2025: SI COMINCIA!

Prendono il via i match del giorno nella diretta Miami Open 2025, tra i protagonisti di questo giovedì troviamo anche Tallon Griekspoor, olandese che a 28 anni sta vivendo forse il momento migliore in carriera. Giocatore sempre solido, ma non in possesso di quel talento che gli permetta di essere nell’élite del circuito, Griekspoor è il classico outsider che sa dare fastidio ai big: ne sa qualcosa Jannik Sinner, che proprio qui in Florida l’anno scorso aveva seriamente rischiato di perdere contro di lui ed era stato salvato dalla pioggia, ne sa qualcosa anche Alexander Zverev – a dire il vero in crisi personale – che a Indian Wells è stato eliminato dall’olandese nel tie break del terzo set.

A proposito: nel deserto della California Griekspoor ha raggiunto i quarti, suo miglior risultato nei Masters 1000, prima di venire eliminato da Holger Rune pur avendo vinto il primo set. Un risultato che gli ha permesso di salire al numero 34 del ranking Atp scalando ben nove posizioni, adesso il suo esordio nella diretta Miami Open 2025 lo vede in campo contro Tomas Martin Etcheverry in un primo turno sicuramente tosto, perché l’argentino numero 44 della classifica sta crescendo parecchio ed è comunque un avversario scomodo. Vedremo se per l’olandese arriverà un’altra grande corsa come a Indian Wells: finalmente la diretta Miami Open 2025 di oggi sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MIAMI OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv del Miami Open 2025 è disponibile sui canali della televisione satellitare, “appoggiati” da SuperTennis per alcuni match del torneo femminile: diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go e dal sito SuperTenniX.

MIAMI OPEN 2025: TANTA ITALIA OGGI!

Siamo arrivati alla seconda giornata con la diretta Miami Open 2025, dalle ore 16:00 di giovedì 20 marzo prosegue il programma del primo turno e ci sarà ancora tanta Italia in campo. Ricordiamo che stiamo vivendo un torneo Masters 1000 che rappresenta la seconda parte del Sunshine Double, dopo un Indian Wells che ha incoronato Jack Draper e Mirra Andreeva, sorprese sì ma volendo solo in termini relativi; adesso all’Hard Rock Stadium stiamo vivendo le prime fasi del Miami Open 2025, ma di carne al fuoco ne abbiamo già tanta. Ovviamente partiamo dagli italiani: Matteo Arnaldi per esempio, la cui sfida al cinese Yibing Wu dovrebbe esser abbordabile visto che l’avversario è numero 421 del ranking Atp.

Rischia certamente di più Luciano Darderi che incrocia la racchetta con il sempre temibile spagnolo Pedro Martinez, anche perché sono da verificare i progressi dell’italo-argentino; Lorenzo Sonego invece se la deve vedere con Mariano Navone, uno degli argentini di nuova generazione e contro il quale il piemontese, a caccia di riscatto e certezze, non può sbagliare. Infine, nella diretta Miami Open 2025 possiamo dire che sulla carta sia andata bene a Flavio Cobolli: il romano avrebbe avuto l’ostico Nicolas Jarry come avversario, ma il cileno ha dato forfait ed è così subentrato il lucky loser Thiago Agustin Tirante, anche lui argentino, numero 117 della classifica mondiale.

DIRETTA MIAMI OPEN 2025: LE PARTITE DEL GIORNO

Essendo ancora nel primo turno, con i big che lo saltano godendo del bye, nella diretta Miami Open 2025 bisogna andare alla ricerca di sorprese o comunque giocatori ancora non facenti parte dell’elite del tennis: certamente sarà interessante valutare Joao Fonseca, da molti additato come prossimo fenomeno e che gioca oggi un match di sicuro appeal contro Learner Tien. Perché citiamo questo match: per Fonseca sicuramente, da tenere d’occhio, ma anche per lo statunitense che nel giro di un mese ha prima eliminato Daniil Medvedev agli Australian Open e poi ha fatto fuori Alexander Zverev ad Acapulco.

Ancora numero 66 Atp, Tien potrebbe diventare presto un tennista di grande impatto e classifica, come appunto il collega brasiliano: per questo motivo si tratta di una partita che potrebbe anticipare un luminoso futuro ed è giusto parlarne. Ancora, il derby giapponese tra il veterano Kei Nishikori e Yoshihito Nishioka animerà la diretta Miami Open 2025, interessante anche il match tra Jan-Lennard Struff e Alejandro Davidovich Fokina, il tedesco può sempre fare bene su questi campi ed è uno degli outsider più temibili, lo spagnolo tra alti e bassi di carriera ha comunque raggiunto la finale ad Acapulco e dunque si presenta in Florida con buona fiducia, vedremo come si comporterà.