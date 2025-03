DIRETTA MIAMI OPEN 2025: SI COMINCIA!

Ovviamente nella diretta Miami Open 2025 la grande storia è quella di Alexandra Eala, la prima filippina da 35 anni in grado di battere una Top 10 del ranking Wta e anche una giocatrice che nel corso di questo Masters 1000 ha fatto fuori tre campionesse Slam, una giocatrice che prima di arrivare all’Hard Rock Stadium non era mai riuscita a vincere contro un’avversaria tra le prime 40 della classifica mondiale e ora ha messo in fila Jelena Ostapenko, Madison Keys e Iga Swiatek. Da juniores, come abbiamo detto, la Eala aveva fatto parlare parecchio di sé vincendo molto, e salendo fino al numero 2 del ranking; in pochi però si immaginavano questa straordinaria corsa al Miami Open 2025.

Diretta Miami Open 2025/ Korda Djokovic streaming video tv: Eala batte Swiatek, la favola continua (26 marzo)

In rete circola una foto che la ritrae insieme a Rafal Nadal e Iga Swiatek: la Eala si è laureata (a pieni voti) presso l’Academy dell’ex campione spagnolo, e quel giorno come madrina c’era la polacca già vincitrice di cinque Slam, che giusto ieri la diciannovenne filippina ha battuto nei quarti di questo torneo. Forse un segno del destino, lo sarebbe stato ancor più se – come detto – avesse incrociato Emma Raducanu in semifinale mentre la sua avversaria è Jessica Pegula, un’altra solida Top Ten. Il sogno può continuare? È quello che scopriremo insieme tra poco, ma intanto il primo match è Fils Mensik e dunque mettiamoci comodi, per la diretta Miami Open 2025 si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Musetti Djokovic (risultato finale 2-6, 2-6) Miami Open streaming video: Lorenzo eliminato

COME SEGUIRE LA DIRETTA MIAMI OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta la diretta tv del Miami Open 2025 sarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche SuperTennis per il torneo femminile; la diretta streaming video sarà accessibile tramite Sky Go e SuperTenniX.

MIAMI OPEN 2025: L’ITALIA SOGNA IN GRANDE!

È una grande giornata quella del Miami Open 2025, perché giovedì 27 marzo il programma dei quarti maschili e delle semifinali femminili presenta anche due italiani, che sono nello specifico Matteo Berrettini (impegnato contro Taylor Fritz in una sfida potenzialmente entusiasmante) e Jasmine Paolini che se la dovrà vedere con la numero 1 Wta Aryna Sabalenka. Degli azzurri parliamo in sezioni appositamente dedicate; il programma del Miami Open 2025 si apre alle ore 18:00 di casa nostra con un quarto di finale a sorpresa, perché Arthur Fils ha esposto quelli che sono i problemi attuali di Alexander Zverev e lo ha eliminato dalla scena, regalandosi un grande risultato.

Musetti Djokovic partita rimandata per pioggia?/ Miami Open 2025: il maltempo ferma tutto (25 marzo 2025)

Il suo avversario sarà il giovane Jakub Mensik, che non è sceso in campo agli ottavi visto il forfait del connazionale Tomas Machac; un quarto non troppo leggibile a bocce ferme, potrebbe essere quello tra un Novak Djokovic che, almeno in questi giorni, sembra su ottimi livelli e del tutto intenzionato a prendersi il settimo titolo in Florida e soprattutto il centesimo torneo in carriera, e Sebastian Korda che pure va onorato perché è stato in grado di fare strada sino a qui, dopo i problemi fisici avuti merita un po’ di gloria. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Miami Open 2025…

DIRETTA MIAMI OPEN 2025: TABELLONE APERTO

Per la diretta Miami Open 2025 dobbiamo anche dire che nel tabellone maschile abbiamo già un semifinalista che attende: è stato bravissimo Grigor Dimitrov a ribaltare la situazione contro il sempre ostico Francisco Cerundolo, per lui seconda semifinale consecutiva all’Hard Rock Stadium a conferma del feeling particolare che il bulgaro ha trovato con questo torneo, inoltre va ricordato che l’anno scorso Dimitrov era addirittura riuscito a spingersi in finale per poi venire battuto da Jannik Sinner. Quest’anno il suo prossimo avversario potrebbe essere Djokovic, per quella che sarebbe una bella sfida vintage ma ancora di grande attualità.

Invece la diretta Miami Open 2025 propone come seconda semifinale femminile la grande favola di Alexandara Eala: la diciannovenne filippina, che si è allenata presso la Rafa Nadal Academy ed è mancina come il grande spagnolo, è numero 140 al mondo e ha ricevuto una wild card per partecipare al torneo, lungo la strada ha fatto fuori tre campionesse Slam come Jelena Ostapenko, Madison Keys e soprattutto Iga Swiatek e deve ancora perdere il primo set. La sua storia sembra del tutto simile a quella di Emma Raducanu agli Us Open 2021; la Eala avrebbe potuto incrociare la britannica, che però ha perso contro Jessica Pegula: la statunitense parte favorita, ma a questo punto non si può davvero dire…