Diretta/ Midtjylland Ajax (Champions League) streaming video: Lancieri in emergenza

Midtjylland Ajax, martedì 3 novembre 2020 alle ore 21.00 presso la MCH Arena di Herning, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Partita segnata dalla grave emergenza con la quale i Lancieri devono fare i conti: l’allenatore Ten Hag ha convocato solo 17 calciatori. Secondo i media olandesi in 11 sarebbero risultati positivi al Covid-19 nel gruppo squadra: l’Ajax non ha comunicato i nominativi ma si possono rilevare nell’elenco dei convocati i nomi di Dusan Tadic, Andre Onana, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch e Maarten Stekelenburg tra gli assenti. I danesi proveranno ad approfittare della situazione, ancora a 0 punti dopo le sconfitte contro Liverpool e Atalanta ma comunque vicini agli olandesi che di punti ne hanno raccolto solo uno contro i bergamaschi. Approfittare dell’emergenza avversaria con una vittoria consentirebbe ai danesi di sperare almeno nel terzo posto nel girone e nella conseguente qualificazione in Europa League.

DIRETTA MIDTJYLLAND AJAX IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Midtjylland Ajax sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND AJAX

Le probabili formazioni di Midtjylland Ajax, sfida che andrà in scena presso la MCH Arena di Herning. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Brian Priske con un 4-5-1: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste, Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba. Gli ospiti guidati in panchina da Erik Ten Hag schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Scherpen; Mazraoui, Schuurs, Blind, Martínez; Ekkelenkamp, Alvarez, Mendez; Neres, Traoré, Antony.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Midtjylland Ajax grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 4.00, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 4.25, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 1.77 la posta scommessa.



