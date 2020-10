Diretta/ Midtjylland Atalanta (Champions League) streaming e tv: orobici all’assalto

DIRETTA MIDTJYLLAND ATALANTA: CHE DEA TROVEREMO STASERA?

Midtjylland Atalanta, diretta dal portoghese Artur Dias, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo aver debuttato nella scorsa stagione in Champions League, l’Atalanta tiene a battesimo un’altra esordiente. I danesi del Midtjylland hanno superato lo scoglio dei preliminari, anche se in campionato sono partiti tra alti e bassi. Nell’ultimo impegno disputato hanno comunque rifilato un tris all’Odense e ora proveranno a testare la voglia degli orobici di stupire come nella scorsa stagione, quando sono arrivati a un passo dalla semifinale di Champions. I nerazzurri però dopo un avvio di Serie A folgorante, con tre vittorie consecutive e 13 gol realizzati, sono crollati sabato scorso a Napoli incassando un poker al San Paolo: un comportamento da Dr. Jekyll e Mr. Hyde che il tecnico Gasperini verificherà ora alla quarta stagione consecutiva in Europa alla guida dei nerazzurri.

DIRETTA MIDTJYLLAND ATALANTA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Midtjylland Atalanta sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND ATALANTA

Le probabili formazioni di Midtjylland Atalanta, sfida che andrà in scena presso la MCH Arena di Herning. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Brian Priske con un 4-5-1: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernández; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. Gli ospiti guidati in panchina da Gian Piero Gasperini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Sportiello; Palomino, Tolói, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gómez; Zapata, Muriel

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Midtjylland Atalanta secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa danesi partono nettamente sfavoriti e infatti il segno 1 è quotato a 5,25, mentre poi si scende già a quota 4,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a 1,55 volte la posta in palio in caso di successo degli orobici per chi avrà puntato sul segno 2.



