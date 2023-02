Diretta Midtjylland Sporting Lisbona/ Streaming video: giochi aperti (Europa League)

DIRETTA MIDTJYLLAND SPORTING LISBONA: OSPITI FAVORITI!

La diretta Midtjylland Sporting Lisbona, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 18:45, mette in palio gli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pareggio (1-1) della sfida di andata giocata in Portogallo, la qualificazione è ancora apertissima. Sorprendente il pareggio dell’andata dove i danesi, dopo essere arrivati davanti alla Lazio nel girone eliminatorio, hanno dimostrato di essere squadra assai temibile.

Diretta/ Sporting Lisbona Midtjylland (risultato finale 1-1): Coates pareggia al 94'

Lo Sporting Lisbona dovrà fare attenzione anche perché il momento di forma dell’undici di Amorim non è dei migliori dopo la sconfitta patita con il Porto in Liga Portugal. Prevedibile che siano i portoghesi a fare la partita in cerca della vittoria con il Midtjylland chiuso e pronto a ripartire in contropiede.

Cartellino bianco, cos’è: arbitro lo dà per merito/ Portogallo, il primo è per medici

MIDTJYLLAND SPORTING LISBONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Midtjylland Sporting Lisbona, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Marco Calabresi. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

MIDTJYLLAND SPORTING LISBONA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Midtjylland Sporting Lisbona vedono qualche dubbio soprattutto tra le fila ospiti. L’esperto Sebastian Coates è tornato nell’undici titolare contro il Porto e dovrebbe fare coppia con Goncalo Inacio e Matheus Reis. Uribe e Pepe dovrebbero fare coppia al centro del campo, con Nuno Santos e Hector Bellerin nel ruolo di esterni. Per quanto riguarda gli infortuni, Amorim non potrà contare sul centrocampista portoghese Daniel Braganca, fermo dallo scorso maggio per la rottura del legamento crociato.

Diretta/ Sporting Eintracht (risultato finale 1-2): tedeschi agli ottavi di finale!

In casa Midtjylland, invece, tornerà campo il 31enne Erik Sviatchenko, dopo aver scontato il turno di squalifica. Probabile che torni in panchina il difensore brasiliano Juninho. Nel pacchetto offensivo conferme per Martinez, Olsson e Paulinho mentre a difendere i pali danesi sarà il solito Lossl.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Midtjylland Sporting Lisbona vedono partire favoriti i portoghesi nonostante la gara in trasferta. Secondo Snai, il successo dello Sporting Lisbona vale 1.85 contro i 4.00 attribuiti agli spagnoli e la quota 3.65 riferita al segno X. In equilibrio le quote relative alle reti con l’Over 2.5 che si gioca a 1.83 contro l’Under 2.5 a 1.87.

© RIPRODUZIONE RISERVATA