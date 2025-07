Diretta Milan Arsenal streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della super amichevole che si gioca a Singapore.

DIRETTA MILAN ARSENAL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo finalmente per assistere alla diretta Milan Arsenal, giusto tornare sul fatto che le due squadre si siano affrontate in otto occasioni (due vittorie rossonere e quattro dei Gunners a fronte di due pareggi), per quattro volte in Champions League di cui si ricorda la rimonta sfiorata dall’Arsenal che, sconfitto 4-0 a San Siro dal Milan allenato proprio da Massimiliano Allegri, aveva vinto 3-0 all’Emirates spaventando la squadra rossonera, poi ancora nella Supercoppa Europea 1994 organizzata ancora in andata e ritorno (e in realtà disputata tra gennaio e febbraio dell’anno seguente).

L’ultimo incrocio risale agli ottavi di Europa League 2017-2018: allenatori Gennaro Gattuso e Arsène Wenger, Arsenal corsaro a San Siro con le reti di Henrikh Mkhitaryan e Aaron Ramsey e poi vincente anche a Londra, a segno in quel caso Danny Welbeck con una doppietta e Granit Xhaka, dopo l’iniziale vantaggio di Hakan Calhanoglu. Come abbiamo detto si tratta di una partita dal fortissimo sapore europeo ma i rossoneri dovranno aspettare almeno un anno per tornare a vivere quelle emozioni; si accontentano per adesso di questa amichevole di lusso a Singapore, a tale proposito iniziamo a seguire la diretta Milan Arsenal che ci fa compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA MILAN ARSENAL IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Milan Arsenal dovrete rivolgervi a Milan Tv che la trasmette, un’opzione garantita anche agli abbonati DAZN per la diretta streaming video, essendo il canale incluso nel pacchetto.

MILAN ARSENAL: PARTENZA CON IL BOTTO!

È subito grande show con la diretta Milan Arsenal: alle ore 13:30 di mercoledì 23 luglio i rossoneri tolgono finalmente i veli alla loro nuova squadra, se si esclude il test in famiglia contro il Milan Futuro, e affrontano la prima tappa asiatica sfidando i Gunners, che certamente non hanno bisogno di presentazioni.

È una partita dal forte sapore di Champions League, competizione che purtroppo il Milan quest’anno non giocherà, ma è soprattutto un test importantissimo per farci capire a che punto sia il nuovo progetto affidato a Massimiliano Allegri, per quanto a fine luglio sia ancora presto per dirlo.

Di sicuro c’è grande attesa e curiosità per una squadra che ha già piazzato alcuni colpi importanti, tra cui ovviamente quello di Luka Modric, ma che deve sistemare ancora parecchio per tornare competitiva ai massimi livelli dal prossimo anno.

Stuzzica il ritorno di Allegri, stuzzicano tante cose ma già con la diretta Milan Arsenal si vedrà quale sia lo stato dell’arte, dunque adesso proviamo a capire, aspettando questo show estivo, in che modo l’allenatore toscano potrebbe disporre la sua squadra sul terreno di gioco di Singapore, perché anche le sue scelte iniziali ci possono dire molto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ARSENAL

L’ipotesi di partenza per la diretta Milan Arsenal è un 4-2-3-1, ma sappiamo bene che Allegri può variare in corso d’opera: secondo questo modulo, e volendo pensare che in campo ci saranno tutti i migliori (non Modric, che si aggregherà in agosto), diciamo che davanti a Maignan dovrebbe giocare una linea difensiva con Gabbia e Tomori al centro (pronta la staffetta con Strahinija Pavlovic e Thiaw) mentre sulle corsie laterali agirebbero Alex Jimenez o Saelemaekers a destra e Filippo Terracciano a sinistra, qui sappiamo bene che il Milan deve ancora lavorare in sede di calciomercato.

A centrocampo invece c’è abbondanza almeno numericamente, Samuele Ricci viaggia verso una maglia da titolare e al suo fianco potremmo vedere Youssouf Fofana per una coppia ben assortita. Davanti, le due corsie sono per forza di cose presidiate da Pulisic e Rafael Leao al netto di scelte diverse nell’amichevole di oggi; in posizione centrale può agire Loftus-Cheek, anche in questo ruolo il Milan deve fare qualcosa ma un’idea di Allegri potrebbe essere quella di avanzare Ricci o lanciare Musah. Come prima punta, per adesso il piatto piange: Santiago Gimenez non è convocato per la tournée, dunque spazio a Lorenzo Colombo e Liberali con Okafor che può fare il centravanti tattico.