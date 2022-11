Diretta/ Milan Atalanta Primavera streaming video tv: big match di giornata

DIRETTA MILAN ATALANTA PRIMAVERA: QUASI UNO “SPAREGGIO”

Milan Atalanta Primavera, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano, sarà una sfida in programma per per l’undicesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Sfida interessante tra due squadre di spicco ma che fin qui hanno deluso, reduci entrambe da un brutto ko.

Diretta/ Atalanta Napoli (risultato finale 1-2): Elmas regala il successo ai suoi!

Il Milan ha raccolto 12 punti nelle prime dieci giornate, frutto di quattro vittorie e sei sconfitte. I rossoneri nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-0 dal Torino. L’Atalanta, invece, è a quota 11 punti, raccolti grazie tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. La Dea nell’ultima giornata sono stati sconfitti 1-2 dal Verona.

Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Quote, Osimhen si prende la maglia (Serie A)

MILAN ATALANTA PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Milan Atalanta Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Milan Atalanta Primavera della 11^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

Probabili formazioni Atalanta Napoli/ Diretta tv, Zapata favorito su Muriel (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA PRIMAVERA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per i due allenatori, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Milan Atalanta Primavera. Partiamo dal Diavolo, schierato con il 4-3-3: Nava, Bakoune, Paloschi, Coubis, Bozzolan, Gala, Eletu, Zeroli, Alesi, Longhi, Traore. Passiamo adesso alla Dea, schierata con lo stesso modulo: Bertini, Regonesi, Guerini, Palestra, Chiwisa, Vavassori, Tavanti, Muhameti, Stabile, Omar, Roaldsoy.











© RIPRODUZIONE RISERVATA