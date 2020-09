Diretta Milan Atalanta primavera/ Streaming video tv: bollente derby lombardo!

Milan Atalanta primavera, diretta dall’arbitro Mario Vigile, è la partita in programma oggi, sabato 26 settembre 2020 e valida nel 2^ turno del Campionato 2020-21: fischio d’inizio fissato per le ore 11.00. Si entra nel vivo dunque della seconda giornata della Primavera 1 e già stamattina ci farà compagnia una delle sfide più attese di tutto il turno di andata, nonché pure bollente derby Lombardo, la diretta tra Milan e Atalanta primavera. L’attesa è rovente: da una parte ci saranno i rossoneri di Giunti, che superato l’anno in “purgatorio” nel campionato cadetto, tornano finalmente al posto gli spetta (per storia e blasone), impazienti di mettersi in mostra già come protagonisti nella lotta allo scudetto. E in tal senso non si può dire che il Milan primavera non sia partito col piede giusto, visto il buon successo rimediato al primo turno contro il Cagliari. Di contro però il club del Diavolio se la vedrà contro la vera big del campionato Primavera 1, l’Atalanta, che questa estate ha pure fatto suo il titolo italiano. La Dea, benchè abbia solo pareggiato con la Juventus nel primo turno, rimane spauracchio vero in questa stagione: non è detto però che i rossoneri non possano oggi fare anche l’impresa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA MILAN ATALANTA

La diretta tv di Milan Atalanta Primavera è affidata a Sportitalia, che dunque potrà essere seguita da tutti gli appassionati attraverso il digitale terrestre, sul canale 60. In alternativa, e in assenza di un televisore, sarà la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video, e allora in questo caso basterà visitare il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA PRIMAVERA

In vista del big match tra Milan e Atalanta primavera, in diretta questa mattina, ci pare non facile fissare con precisione le mosse e le probabili formazioni di Giunti come di Brambilla: siamo solo alla seconda giornata del campionato, ed entrambe le rose non sono ancora entrate a pieno regime, come è normale in queste prime battute. Pure volendo fare uno sforzo, ecco che possiamo indicare per l’11 del Milan primavera la riproposizione del 4-3-2-1 come modulo, già visto anche in settimana, nella sfida di Coppa contro il Brescia: qui poi il tecnico dovrebbe puntare ancora su Jungdal tra i pali, mentre in difesa irrinunciabili saranno i centrali Bosisio e Michelis. Per la mediana il punto di riferimento dei rossoneri sarà Brambilla, con Di Gesu e Frigerio confermati mezz’ali: Tonin sarà prima punta titolare, con Capone e Olzer. Spazio invece al 4-5-1 visto con i bianconeri per l’Atalanta primavera di Brambilla: qui sarà Kobacki la prima punta, mentre nell’ampio reparto a 5 le maglie da titolari potrebbero venir consegnate a Cortinovis, Panada, Olivieri, Gyabuaa e Sidibe. Sono però ballottaggi aperti per quanto riguarda la difesa della Dea, dove comunque sarà Dajcar il portiere titolare.

