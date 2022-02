Diretta Milan Atalanta Primavera/ Streaming video tv: entrambe reduci da un ko

DIRETTA MILAN ATALANTA PRIMAVERA: PARTITA COMPLICATA!

La diretta di Milan Atalanta, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Primavera 1, andrà in scena domenica 27 febbraio a partire dalle ore 12.30. Le squadre arrivano entrambe da un momento non ottimale: i rossoneri sono reduci dalla sconfitta contro la Roma, mentre gli orobici nell’ultimo turno sono stati battuti dall’Atalanta, ma in Coppa Italia hanno conquistato una rivincita, passando il turno a discapito della Sampdoria. Una importante iniezione di fiducia per gli ospiti, ma anche i padroni di casa saranno certamente agguerriti tra le mura amiche del Centro Sportivo Vismara.

AVVERSARIA ATALANTA È IL BAYER LEVERKUSEN/ Ottavi Europa League ostici per Gasp

La classifica, da parte sua, preannuncia un match molto equilibrato. Milan e Atalanta Primavera infatti si trovano entrambe a quota 30, rispettivamente all’ottavo e al settimo posto, alle spalle della zona play-off. È indispensabile tornare a conquistare punti preziosi al fine di scalare qualche posizione e conquistarsi un posto nella fase successiva del campionato.

Diretta/ Sorteggio ottavi Europa League: Atalanta col Leverkusen, il tabellone

DIRETTA MILAN ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

È possibile vedere in diretta in televisione il match Milan Atalanta Primavera in chiaro su Sportitalia, sul canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva a carattere prettamente sportiva ormai da anni dà visibilità agli incontri del campionato Primavera 1, offrendo tutte le partite sui propri canali. Per coloro che volessero fruire dell’appuntamento in streaming, attraverso computer, smartphone o tablet, è possibile anche accedere al canale tramite il sito ufficiale oppure tramite l’applicazione dedicata.

Atalanta qualificata agli ottavi/ Europa League: Maehle Malinovskyi, 3-0 al Pireo

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA PRIMAVERA

Diamo adesso un’occhiata alle probabili formazioni della diretta di Primavera 1 tra Milan e Atalanta. I rossoneri allenati da Federico Giunti dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Eletu, Alesi; El Hilali, Nasti, Capone. Gli orobici allenati da Massimo Brambilla dovrebbero schierarsi a specchio con un 4-3-3 disegnato in questo modo: Sassi, Del Lungo, Ceresoli, Renault, Sidibe, Oliveri, Panada, De Nipoti, Pagani, Berto, Giovane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA