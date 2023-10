Diretta/ Milan Atalanta Primavera streaming video tv: rossoneri per la vetta (8 ottobre 2023)

Milan Atalanta, in diretta domenica 8 ottobre 2023 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football di Milano sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Il pareggio dell’Inter in casa della Sampdoria consente al Milan di issarsi da solo in testa alla classifica in caso di successo contro i bergamaschi. Rossoneri che vengono da un successo importante in Youth League, avendo espugnato il campo del Borussia Dortmund.

L’Atalanta è più indietro in classifica, con l’ultima sconfitta interna contro il Sassuolo che ha impedito ai nerazzurri di compiere un balzo verso la zona alta della graduatoria. Alti e bassi per l’Atalanta in questo avvio di stagione, quello in casa del Milan è sicuramente un esame di gran livello. Il 6 novembre 2022 il Milan ha vinto in goleada, 4-0, l’ultima sfida interna nel campionato Primavera contro l’Atalanta.

DIRETTA MILAN ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Atalanta Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Milan Atalanta Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Atalanta Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football di Milano. Per il Milan, Ignazio Abate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bartoccioni; Bakoune, Simić, Nsiala, Bartesaghi; Victor, Stalmach; Cuenca, Zeroli, Bonomi; Sia. Risponderà l’Atalanta allenata da Giovanni Bosi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini, Regonesi; Martinelli, Riccio, Manzoni; Bonanomi; Castiello, Vlahovic.

MILAN ATALANTA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











