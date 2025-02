DIRETTA MILAN ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Curiosiamo nella storia recente della diretta Milan Atalanta Primavera negli ultimi minuti prima del derby. Le ultime dieci sfide vedono in vantaggio l’Atalanta con cinque vittorie a fronte di tre successi per il Milan, curiosamente arrivati tutti in fila dal 6 novembre 2022 all’8 ottobre 2023, mentre naturalmente restano due pareggi per completare il quadro. È finita con il segno X proprio la partita d’andata dell’attuale Campionato Primavera 1, in realtà recentissima perché disputata sabato 11 gennaio scorso in terra bergamasca, appena un mese e mezzo fa.

I gol furono di Federico Simonetto su calcio di rigore al 39’ per l’Atalanta e di Dorian Paloschi al 47’ per il pareggio del Milan. Scherzi del calendario asimmetrico fra i due gironi, le due squadre lombarde sono adesso pronte a ritrovarsi dopo pochissime settimane, che cosa starà per dirci la diretta Milan Atalanta Primavera? Parola subito ai protagonisti per scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILAN ATALANTA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Milan Atalanta Primavera in tv sarà in chiaro per tutti su Sportitalia, canale 60, con l’emittente tematica che garantirà pure la diretta streaming video del match.

DELICATO DERBY LOMBARDO

Derby lombardo certamente affascinante ma anche molto delicato per la classifica, la diretta Milan Atalanta Primavera chiuderà la ventisettesima giornata di campionato alle ore 18.00 di oggi, lunedì 24 febbraio 2025. Per il Milan, che arriva da un pareggio a Cagliari e prima dal ko casalingo contro il Sassuolo, sarebbe fondamentale tornare alla vittoria se si vuole consolidare la posizione nella zona playoff, che non appare più così salda come fino a poche settimane fa, quindi serve una reazione immediata per non mettersi in una posizione critica.

È invece certamente già molto critica la posizione degli ospiti: la diretta Milan Atalanta Primavera infatti vede i nerazzurri bergamaschi reduci dalla pur beffarda sconfitta contro la Fiorentina, che ha confermato come sia davvero storta questa stagione, nella quale la Primavera orobica con appena 30 punti al proprio attivo deve pensare a guardarsi alle spalle per evitare guai in ottica salvezza. Insomma, la posta in palio è molto alta in tutti i sensi nella diretta Milan Atalanta Primavera: padroni di casa favoriti, ma guai a sbagliare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA PRIMAVERA

Nissen è squalificato dopo l’espulsione nella scorsa giornata, Federico Guidi nelle probabili formazioni per la diretta Milan Atalanta Primavera potrebbe quindi scegliere Parmiggiani per affiancare Paloschi nella coppia centrale difensiva davanti a Colzani, con Magni e Perera terzini. Il modulo rossonero è il 4-3-3, a centrocampo il capitano Eletu sarà assistito da Hodzic e Perin, mentre in attacco dovremmo vedere il centravanti Turco con le due ali, Liberali a destra e Bonomi a sinistra.

Il modulo 3-4-1-2 è invece il riferimento per l’Atalanta Primavera di Giovanni Bosi, che potrebbe schierare nella retroguardia a tre Comi, Ramaj e Tavanti e alle loro spalle il portiere Pardel; Mencaraglia potrebbe invece agire qualche metro più avanti rispetto ai due centrocampisti Gariani e Armstrong, conArrigoni esterno destro e Simonetto sulla corsia mancina, infine Fiogbe e Artesani dovrebbero comporre oggi l’attacco bergamasco.