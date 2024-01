DIRETTA/ Milan Atalanta video streaming tv: 11 incroci in Coppa Italia, dominio rossonero (10 gennaio 2024)

DIRETTA MILAN ATALANTA: I TESTA A TESTA

Presentando la diretta di Milan Atalanta possiamo parlare dei precedenti di Coppa Italia, che sono quelli che interessano stasera: intanto non si gioca dal quarto di finale della stagione 2000-2001, qualificazione del Milan con brivido perché, ancora in andata e ritorno, al 4-2 rossonero di San Siro aveva risposto la Dea con il 2-1 di Bergamo, ma il gol segnato da Zvonimir Boban al 20’ aveva tolto le castagne dal fuoco. In totale la diretta di Milan Atalanta ha 11 episodi, e abbiamo soltanto due vittorie della Dea che non è mai riuscita a festeggiare a San Siro.

Sette le affermazioni rossonere, quattro di queste nelle prime sfide di sempre che sono andate in scena negli anni Settanta e in un regime di fase a gironi. Vale anche la pena riferire che, quando si è trattato di prendersi la qualificazione, se l’è sempre cavata il Diavolo: negli ottavi del 2000, ancora in andata e ritorno, il ko per 3-2 all’Atleti Azzurri d’Italia era stato ribaltato da un netto 3-0 qui al Giuseppe Meazza, i marcatori erano stati Oliver Bierhoff e Andrés Guglielmpietro, uomo di fiducia di Alberto Zaccheroni che quel giorno aveva realizzato addirittura una doppietta. (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Milan Atalanta sarà visibile per tutti i possessori del digitale terrestre poiché la Coppa Italia è esclusiva Mediaset, e quindi manderà in onda questa partita su Canale 5 e in alternativa ci sarà la possibilità di seguire il match in streaming su Infinity.

MILAN ATALANTA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Milan Atalanta, in programma per i quarti di finale di Coppa Italia oggi alle ore 21, promette un confronto emozionante tra due squadre di alto livello. Il Milan, pur vivendo una prima parte di stagione altalenante, è una squadra capace di prestazioni di grande spessore. Tuttavia, la difesa ha rappresentato un punto critico, e Stefano Pioli dovrà lavorare su questo aspetto per consolidare la solidità retrostante. Dall’altra parte, l’Atalanta, pur non brillando come nelle stagioni passate, ha dimostrato una costanza nei risultati e ha continuato a essere una squadra temibile, soprattutto contro avversari di prestigio. La loro capacità di attaccare con rapidità e precisione può creare problemi alla difesa avversaria.

Entrambe le squadre avranno l’obiettivo di conquistare un posto nelle semifinali della Coppa Italia, e il confronto tra Milan e Atalanta si preannuncia come uno spettacolo calcistico appassionante, con azioni spettacolari, gol e colpi di scena. Sarà interessante vedere quale delle due squadre riuscirà a emergere vittoriosa al termine di questa sfida ad eliminazione diretta.

MILAN ATALANTA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Milan Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia, in programma oggi alle ore 21, vede entrambe le squadre schierare formazioni intriganti. Il Milan, con l’assenza di alcuni difensori, potrebbe optare per una difesa sperimentale con Florenzi e Theo Hernandez al centro. Il centrocampo sarà guidato da Loftus Cheek, con l’abilità di creare gioco affidata a Brahim Diaz. Il tridente offensivo vedrà Leao e Pulisic supportare Giroud in avanti. Dall’altro lato, l’Atalanta dovrà fare delle scelte importanti, soprattutto a livello difensivo. Scalvini potrebbe essere schierato in difesa, mentre in porta si valuterà la scelta tra Musso e Carnesecchi. In attacco, Muriel e Scamacca rappresentano un tandem potente e variegato, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa avversaria.

Entrambe le squadre hanno giocatori di grande talento e stile di gioco offensivo, il che suggerisce che potremmo assistere a un incontro ricco di azioni e gol. La Coppa Italia è una competizione ambita, e sia Milan che Atalanta lotteranno per guadagnarsi un posto nelle semifinali. Sarà interessante vedere come si svilupperà la partita e quale squadra riuscirà a prevalere in questo importante scontro ad eliminazione diretta.

MILAN ATALANTA, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere nella diretta di Milan Atalanta, ecco le quote più interessanti del match: il Milan parte leggermente favorito e il segno 1 viene dato a 1,8 mentre il la vittoria dell’Atalanta viene data a 1,9 sempre su Better. Intralot invece ha la miglior quota sul pareggio nei novanta minuti dato a 2,6

