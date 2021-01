Diretta/ Milan Atalanta (Serie A) streaming video e tv: esame per la capolista

DIRETTA MILAN ATALANTA: TEST SCUDETTO PER PIOLI!

Milan Atalanta, in diretta sabato 23 gennaio 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Esame importante per la capolista: il Milan è a un solo punto dal titolo d’inverno e proverà a chiudere questo mini-obiettivo contro quella che ormai da diverse stagioni è la vera mina vagante della Serie A. L’Atalanta di Gasperini ha ormai da tempo assunto una dimensione europea, ma per competere ad altissimi livelli non ha ancora trovato quei livelli di continuità in grado di proiettarla anche oltre la lotta per il quarto posto. Gli orobici hanno frenato nelle ultime due sfide disputate in campionato, pareggiando in casa contro il Genoa e sul campo dell’Udinese nel recupero di mercoledì scorso. Servirà un cambio di passo considerando che questi risultati non hanno permesso ai nerazzurri di approfittare dei rallentamenti di Roma e Juventus nella corsa al quarto posto. Il Milan dopo questa sfida affronterà il derby di Coppa Italia contro l’Inter: sfida che per i rossoneri andrà in scena anche a distanza in questa ultima giornata dell’andata della Serie A.

DIRETTA MILAN ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Atalanta sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Atalanta allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. I padroni di casa allenati da Stefano Pioli scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D. Zapata.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Milan Atalanta: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.60 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.50 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.80 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

