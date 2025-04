DIRETTA MILAN ATALANTA, I NERAZZURRI PER TENERSI IL POSTO

Comincia domenica 20 aprile 2025 alle ore 20:45 la diretta Milan Atalanta. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza si scontrano due grandi del nostro campionato che devono però ancora riuscire a centrare i rispettivi obiettivi prefissati nello sviluppo della stagione. I padroni di casa sono l’ultima compagine ancora in corsa per acciuffare un piazzamento che valga l’accesso alle coppe europee nella prossima stagione essendo adesso al nono posto con cinquantuno punti. Battuta nettamente l’Udinese in trasferta nell’ultimo turno di campionato, i rossoneri sperano di vincere e scavalcare la Fiorentina, oltre a raggiungere la Roma, per poi puntare alla Lazio ed al Bologna nelle giornate rimanenti.

Chi deve invece guardarsi bene le spalle è la compagine guidata dal tecnico Gasperini, ora in terza posizione con i suoi sessantuno punti. I bergamaschi hanno appena due lunghezze di vantaggio sulla Juventus ma sono comunque stati in grado di avere la meglio sul Bologna lo scorso weekend, tenendo a debita distanza un’altra concorrente per i piazzamenti che contano per qualificarsi alla Champions League. In questo turno potremo forse iniziare a capire meglio chi giocherà in settimana nella nuova annata calcistica e chi di dedicherà soltanto agli impegni di Serie A.

DIRETTA MILAN ATALANTA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non puoi essere a San Siro per la diretta Milan Atalanta? La soluzione è accedere a DAZN dall’applicazione o dal sito. Questa piattaforma trasmetterà infatti la partita della domenica pasquale di Serie A in streaming per i suoi iscritti ed in televisione su Zona Dazn 214.

DIRETTA MILAN ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Milan Atalanta riteniamo plausibile che mister Conceiçao possa decidere di utilizzare il modulo 3-4-2-1 con Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez, Pulìsic, Leao e Abraham dall’inizio contro i bergamaschi. Il tecnico Gian Piero Gasperini dovrebbe a sua volta scegliere di puntare su uno speculare 3-4-2-1 con Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, De Ketelaere, Lookman e Retegui così da contrastare i rossoneri almeno per quanto riguarda l’inizio del match.

DIRETTA MILAN ATALANTA, LE QUOTE

I bookmakers ci suggeriscono una partita molto combattuta e dall’esito finale non così scontato se guardiamo le quote proposte per la diretta Milan Atalanta. Secondo ad esempio quanto offerto da Snai, i rossoneri risultano leggermente favoriti, con l’1 pagato a 2.50, rispetto all’eventuale successo dei bergamaschi, per i quali il segno 2 è invece quotato a 2.70. Il punteggio meno probabile con cui potrebbe concludersi l’incontro è infine il pareggio, con il segno x fissato appunto a 3.40.