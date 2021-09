Diretta Milan Atletico Madrid/ Streaming video Canale 5: show in Champions League!

DIRETTA MILAN ATLETICO MADRID: SPETTACOLO A SAN SIRO!

Milan Atletico Madrid verrà diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir: grande appuntamento a San Siro, alle ore 21:00 di martedì 28 settembre, con la seconda giornata del gruppo B di Champions League 2021-2022. I rossoneri devono riscattare la sconfitta di Anfield, che dal punto di vista del gioco ha dato ancora più certezze alla squadra: Stefano Pioli è partito davvero bene in stagione ed è secondo in Serie A, avendo battuto lo Spezia sul filo di lana e proseguendo la sua striscia di risultati utili in ambito nazionale.

Ha invece appena perso l’Atletico Madrid nella Liga, sorpreso dall’Alavés; soprattutto, i Colchoneros non possono permettersi passi falsi avendo già pareggiato in casa contro il Porto. La diretta di Milan Atletico Madrid promette dunque grandi cose; dopo aver ricordato che i rojiblancos sono l’ultimo avversario di quella Champions League rossonera nel 2013-2014, prendiamoci del tempo per provare a valutare insieme quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni per San Siro.

DIRETTA MILAN ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Milan Atletico Madrid sarà trasmessa da Canale 5: dunque un appuntamento in chiaro per tutti, anche su Mediaset Play che vi permetterà di seguire la partita di Champions League in mobilità. L’alternativa resta naturalmente quella della televisione satellitare, gli abbonati in questo caso potranno rivolgersi a Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e al servizio di diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATLETICO MADRID

Senza Ibrahimovic, Pioli in Milan Atletico Madrid torna ad affidarsi a Rebic: va in panchina un Giroud lontano dal 100%, alle spalle del croato opererà la solita linea formata da Saelemaekers, Brahim Diaz (ancora decisivo) e Rafael Leao mentre a centrocampo Tonali è in questo momento insostituibile, dunque dovrebbe giocare con Kessie riportato titolare. In difesa si spera in Kjaer, tecnicamente recuperato: con lui Tomori, in alternativa al danese naturalmente Alessio Romagnoli davanti a Maignan con Calabria e Theo Hernandez che giocheranno in qualità di terzini.

Diego Simeone apre nuovamente alla difesa a tre: José Gimenez si gioca il posto con Hermoso e Felipe ma occhio a Marcos Llorente, che può giocare qui (ma il terzo centrale sarà Savic) come a destra – dove è favorito Trippier – o anche sulla trequarti, affiancando Koke che tornerà titolare. Ferreira Carrasco sarà l’esterno a sinistra, davanti alla difesa dovrebbe esserci Kondogbia mentre davanti la sensazione è che il Cholo non rinuncerà a Luis Suarez e Griezmann, che qualche partita di Champions League con gol l’hanno fatta…

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Milan Atletico Madrid sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: un rapido sguardo su quanto proposto dal bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,90 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio porta in dote 3,15 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vale 2,55 volte l’importo che avrete scelto di investire.

