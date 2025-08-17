Diretta Milan Bari streaming video tv: formazioni, quote, orario e risultato live della partita per i trentaduesimi di Coppa Italia.

DIRETTA MILAN BARI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per cominciare la diretta Milan Bari, stiamo parlando di una partita che non va in scena da parecchio tempo ma è una circostanza favorevole per i rossoneri, visto che gli ultimi incroci erano arrivati proprio nella stagione 2010-2011 quando Massimiliano Allegri aveva vinto lo scudetto. Quell’anno tra l’altro c’era stato anche un match in Coppa Italia, valido per gli ottavi: a San Siro il Milan aveva vinto nettamente con un 3-0 frutto dei gol di Zlatan Ibrahimovic, Alexander Merkel e Robinho; in campionato invece era arrivato un 3-2 al San Nicola e il pareggio al Meazza, qui con le reti di Gergely Rudolf e Antonio Cassano, grande ex.

Per il Bari tra l’altro le cose si complicano anche per il quadro generale dei precedenti: non batte il Milan dall’aprile 1998, per una vittoria in trasferta bisogna tornare a tre anni prima quando, nella penultima giornata di Serie A, la squadra allenata da Giuseppe Materazzi aveva battuto quella di Fabio Capello grazie al veterano Sandro Tovalieri, autore di tre anni straordinari con la maglia dei galletti. Questa comunque è storia, adesso bisogna parlare di attualità: possiamo cedere la parola ai protagonisti della diretta Milan Bari, finalmente la partita di Coppa Italia sta per cominciare!

Ecco le formazioni ufficiali in diretta da San Siro: MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri BARI: Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Bellomo, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibili. All. Caserta(agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILAN BARI: ALLEGRI TORNA IN CORSA!

La diretta Milan Bari è particolarmente attesa, perché ci presenta finalmente l’esordio ufficiale dei nuovi rossoneri: a San Siro, alle ore 21:15 di domenica 17 agosto 2025, si gioca per i trentaduesimi di Coppa Italia 2025-2026 che il Diavolo deve affrontare a causa del pessimo piazzamento nell’ultimo campionato di Serie A.

Un Milan che per la rinascita ha rivoluzionato quasi tutto: dentro quel Massimiliano Allegri che al primo colpo aveva vinto lo scudetto nel 2011, dentro finalmente un direttore sportivo esperto come Igli Tare, poi tante mosse di calciomercato in entrata per dare un nuovo volto a una squadra che ha poche scusse.

La prima avversaria di questo nuovo ciclo è il Bari: anche la società pugliese ha ambizioni e l’obiettivo resta sempre quello del ritorno nel massimo campionato, ma l’anno scorso i galletti non sono riusciti nemmeno a qualificarsi per i playoff di Serie B.

Potrebbe essere una partita dall’esito scontato, ma si tratta comunque di calcio d’agosto e allora le sorprese nella diretta Milan Bari sono sempre dietro l’angolo; lo scopriremo quando finalmente daremo la parola al campo, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori.

COME SEGUIRE LA DIRETTA MILAN BARI IN STREAMING VIDEO TV

Saremo in chiaro per la diretta Milan Bari, che potrà essere seguita su Canale 5; di conseguenza la diretta streaming video della partita sarà su Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BARI

Per adesso nella diretta Milan Bari bisogna dire che formalmente Allegri non ci sarà: due giornate di squalifica rimediate nella finale dello scorso anno, dunque in panchina va Landucci. Modulo 3-5-2, almeno per ora: davanti a Maignan i favoriti sono Tomori, Gabbia e Strahinija Pavlovic con Saelemaekers ed Estupiñan che fanno gli esterni a tutta fascia, in mezzo al campo ovviamente si attende Modric che però dovrebbe partire dalla panchina, Samuele Ricci in regia aiutato da Loftus-Cheek e Youssouf Fofana sulle mezzali e infine il tandem offensivo che sarà formato da Rafael Leao e Pulisic, senza un vero centravanti.

Il Bari è affidato a Fabio Caserta, l’anno scorso a Catanzaro: in porta Cerofolini, davanti a lui potremmo vedere Pucino, Vicari e Kassama con un centrocampo nel quale spiccano i nomi di Braunoder e Riccardo Pagano, a completare questa linea potrebbe essere Faggi ma occhio alla possibilità di Sibilli da mezzala offensiva, sugli esterni Dickmann e Partipilo che si può spostare a sinistra ma qui la concorrenza certamente non manca perché ci sono anche Rao e Manzari, davanti Moncini e Gytkjaer partono favoriti tenendo però conto del fatto che uno come Gaston Pereira può operare come seconda punta.

QUOTE E PRONOSTICO MILAN BARI

Nella diretta Milan Bari bisogna anche parlare delle quote che sono state fornite dai bookmaker: abbiamo in questo senso un vantaggio netto a favore dei rossoneri con un segno 1 che vale 1,18 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 per il successo del Bari vi consentirebbe di guadagnare addirittura 12,50 volte la vostra giocata, infine l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 6,75 volte la somma investita sulla partita.