Diretta Milan Bayern Monaco/ Streaming video Sportitalia: esordio nella ICC 2019

Milan Bayern Monaco va in scena alle ore 3:00 della mattina italiana di mercoledì 24 luglio, presso l’Arrowshead Stadium di Kansas City: si tratta di un’altra partita valida per la International Champions Cup 2019, il torneo estivo che ci fa compagnia ormai da sei anni e che racchiude alcune delle migliori squadre europee. I rossoneri si approcciano all’esordio in questa manifestazione, dopo aver pareggiato contro il Novara: dunque la squadra di Marco Giampaolo appare sulla carta più indietro nella preparazione, e se la deve vedere contro un Bayern Monaco che invece nella sua tournée ha già giocato due volte, perdendo contro l’Arsenal ma riscattandosi prontamente con il 3-1 al Real Madrid. Ricordiamo che la classifica tiene conto anche delle sconfitte ai rigori (1 punto, 2 per la vittoria) ma che non tutte le formazioni si incroceranno tra loro; adesso, mentre aspettiamo la diretta di Milan Bayern Monaco, possiamo andare a leggere alcune delle possibili scelte da parte dei due allenatori nell’analisi più approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Bayern Monaco, così come per tutte le partite della International Champions Cup 2019, sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore, in assenza del quale sarà comunque possibile assistere alla partita in diretta streaming video visitando, senza costi aggiuntivi, il sito www.sportitalia armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BAYERN MONACO

Per Milan Bayern Monaco Giampaolo potrebbe già dare spazio ai suoi titolari: ci saranno ovviamente ballottaggi aperti ma ci aspettiamo Andrea Conti e Théo Hernandez terzini, Musacchio e Alessio Romagnoli davanti a Gigio Donnarumma con un centrocampo nel quale Lucas Biglia potrebbe essere il regista, stretto tra Krunic e Calhanoglu che potrebbero fare le mezzali. In questo caso può scalare sulla trequarti Suso, che andrebbe ad accompagnare due attaccanti come Piatek e Cutrone che appaiono in vantaggio su Castillejo e André Silva, quest’ultimo presumibilmente in uscita entro la fine dell’estate. Il Bayern Monaco di Niko Kovac si affida al 4-1-4-1: teoricamente potrebbe ancora giocare Neuer con Javi Martinez e Jerome Boateng davanti a lui, poi Kimmich o Pavard a destra con Alaba schierato dall’altra parte. Thiago Alcantara sarà il giocatore che si piazzerà davanti al reparto arretrato, con una linea di trequartisti nella quale Coman e Gnabry possono essere gli esterni dando supporto a Goretzka e Tolisso, favoriti su Thomas Muller che entra in competizione anche con Lewandowski per la maglia da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Milan Bayern Monaco indicano nella formazione tedesca la chiara favorita: basti pensare che il segno 1 per la sua vittoria vale 1,65 volte la somma giocata, mentre per il successo dei rossoneri (segno 2) la vostra vincita corrisponderebbe a 4,25 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, ha un valore piuttosto vicino e precisamente di 4,00 volte la puntata.



