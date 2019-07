Diretta Milan Benfica/ Streaming video e tv Sportitalia: i rossoneri nella ICC 2019

Milan Benfica si gioca alle ore 21:00 italiane di domenica 28 luglio: si tratta del penultimo impegno dei rossoneri nella International Champions Cup 2019, le due squadre scendono in campo a Foxborough (nel Massachusetts) per una bella partita con la quale proseguono il loro cammino nel torneo internazionale. Milan che, dopo aver perso di misura contro il Bayern Monaco, si trova a giocare contro un’avversario che riporta alla memoria buoni ricordi e poi dovrà giocare ancora contro il Manchester United, chiudendo in bellezza la sua avventura. Il Benfica in questa International Champions Cup 2019 si è comportato bene: campione del Portogallo in carica, proverà a ripetere il titolo nazionale ma soprattutto spera di fare strada in Champions League, provando a spezzare la celeberrima maledizione di Bela Guttmann. Intanto, mentre aspettiamo questa interessante diretta di Milan Benfica, possiamo valutare in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco del Gillette Stadium, analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite della International Champions Cup 2019, anche la diretta tv di Milan Benfica sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENFICA

In Milan Benfica la squadra di Marco Giampaolo si potrebbe disporre con il consueto 4-3-1-2, con qualche variazione sul tema eventuale rispetto alle uscite precedenti: in porta andrà comunque Gigio Donnarumma, poi ci sarà un ballottaggio tra Andrea Conti e Calabria sulla corsia destra mentre dall’altra parte giocherà Strinic, favorito su Ricardo Rodriguez. In mezzo, potrebbe trovare spazio il giovane Matteo Gabbia che ha già fatto particolarmente bene; al suo fianco il favorito rimane Musacchio, con un centrocampo nel quale Calhanoglu e Krunic possono agire sulle mezzali con Lucas Biglia a fare da regista davanti alla difesa. Questo porterebbe Castillejo a giocare come trequartista, a supporto dei due attaccanti: in questa posizione sicuramente vedremo Piatek, con Cutrone in uscita invece il ruolo di seconda punta potrebbe essere appannaggio di uno tra Suso e Borini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Milan Benfica le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella portoghese: abbiamo un valore di 2,25 volte la somma messa sul piatto per il segno 2 che identifica la vittoria delle Aquile, mentre il segno 1 per il successo dei rossoneri vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,85 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, ha invece un valore previsto di 3,50 volte la somma che avrete investito con qualche bookmaker.



