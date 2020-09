Diretta Milan Bodo/Glimt/ Streaming video DAZN: 3° turno preliminare, Europa League

DIRETTA MILAN BODO/GLIMT: IL PENULTIMO OSTACOLO PER I GIRONI DI EUROPA LEAGUE

Milan Bodo/Glimt, che sarà diretta dall’arbitro croato Fran Jovic, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 24 settembre presso lo stadio Giuseppe Meazza: i rossoneri tornano a San Siro anche in Europa League 2020-2021 e questa sfida, che sarà ancora secca, vale per il terzo turno preliminare. E’ il penultimo ostacolo per accedere alla fase a gironi, obiettivo minimo per la squadra di Stefano Pioli che nel frattempo ha eliminato lo Shamrock Rovers vincendo in Irlanda e ha esordito in maniera positiva in Serie A, battendo il Bologna con un altro 2-0. Il Bodo/Glimt sta dominando il campionato norvegese ma chiaramente la differenza di qualità in campo è netta, pertanto ci aspettiamo che il Milan superi il turno; dovesse farlo, l’avversaria è già nota perché è già stato sorteggiato il tabellone degli spareggi, dunque per i rossoneri ci sarà una tra Besiktas e Rio Ave. Adesso aspettiamo con trepidazione la diretta di Milan Bodo/Glimt, valutando anche quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori nell’analisi più approfondita delle probabili formazioni.

MILAN BODO/GLIMT IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Bodo/Glimt è affidata a DAZN: sul televisore la partita di Europa League si potrà seguire attraverso la app presente sul decoder Sky Q e dunque anche gli abbonati al satellite avranno la possibilità di assistere alle immagini. Chiaramente l’alternativa è rappresentata dal servizio di diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BODO/GLIMT

Per le probabili formazioni di Milan Bodo/Glimt i rossoneri devono rinunciare ancora a Rebic, che sconta un altro turno di squalifica, e non possono nemmeno schierare gli infortunati che non hanno recuperato. Si va verso una formazione annunciata: davanti a Gigio Donnarumma sono confermati Gabbia e Kjaer mentre Calabria e Theo Hernandez correranno sulle fasce come terzini. In mezzo avremo la conferma della coppia formata da Kessie e Bennacer, rischia Castilejo che è indietro di condizione e dunque potrebbe essere sostituto da Daniel Maldini, che però giocherebbe a sinistra con Saelemaekers a destra. Davanti c’è Ibrahimovic, alle sue spalle gioca Calhanoglu. Il Bodo/Glimt di Kjetil Knutsen gioca con un 4-3-3 nel quale Lode e Holbraten si piazzano davanti al portiere Haikin, i terzini saranno Konradsen e Bjorkan. A centrocampo la regia di Berg, mentre sulle mezzali si dovrebbero disporre Fet e Saitnes con Sveen che potrebbe adattarsi a fare la mezzala, ma anche agire nel tridente offensivo. Qui però i favoriti per percorrere le corsie esterne restano Zinckernagel e Hauge; la prima punta dovrebbe invece essere Boniface.

QUOTE E PRONOSTICO

I rossoneri sono nettamente favoriti nel pronostico su Milan Bodo/Glimt, sancito tra gli altri dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria della formazione di casa vale infatti 1,25 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 8,25 che accompagna invece il segno 2 che regola il successo esterno dei norvegesi. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, vi farebbe guadagnare 6,25 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA