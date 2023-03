Diretta/ Milan Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA MILAN BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto per dare il via alla diretta di Milan Bologna Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo primo anticipo? Il Milan Primavera è reduce da due vittorie nelle ultime tre giornate. I rossoneri hanno comunque appena 24 punti in classifica a causa di una stagione globalmente complicata, i numeri dopo le prime ventidue giornate ci parlano di sette vittorie, tre pareggi e ben dodici sconfitte, con 33 gol segnati e 35 invece subiti, quindi una differenza reti che resta in campo negativo (-2) per il Milan.

Papa Francesco “tutti gli imperi invischiati in Ucraina”/ “Putin sa, posso negoziare”

Il Bologna Primavera è invece reduce da una sconfitta ma dopo tre vittorie consecutive, più in generale la classifica sorride ai giovani rossoblù, dal momento che ci parla di 37 punti totali, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte fino a questo momento, anche se la differenza reti del Bologna è pari a zero, grazie ai 30 gol segnati a fronte degli altrettanti invece subiti. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Milan Bologna Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pietro Orlandi: "La voce di Emanuela in un audio"/ "Quella cassetta è sparita"

MILAN BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Bologna Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

Madonna di Trevignano, terreno sottoposto a vincolo/ "Non hanno rispettato le norme"

IL PRIMO ANTICIPO

Milan Bologna Primavera, in diretta venerdì 10 marzo 2023 alle ore 16.00 presso il Centro P. Vismara di Milano, sarà una sfida in programma per la 23° giornata del campionato Primavera 2022-2023. Due squadre a caccia di punti importanti per la classifica e con obiettivi piuttosto diversi.

Il Milan è quattordicesimo in classifica con 24 punti, a +3 dalla zona playout. Sin qui sette vittorid, tre pareggi e dodici sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 0-1 contro il Cagliari. Il Bologna, invece, è settimo a quota 37 punti, frutto di undici vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte: la zona playoff dista un punto. Nell’ultimo turno è arrivata la debacle per 0-2 contro il Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA PRIMAVERA

Qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Milan e Bologna Primavera, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match al via tra pochi minuti. Partiamo dai rossoneri, in campo con il consueto 4-3-3: Nava, Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan, Stalmach, Foglio, Zeroli, Cuenca, Mangiameli, Traore. Passiamo adesso ai rossoblu, schierati con lo stesso modulo: Gasperini, Corazza, Stivanello, Motolese, Mercier, Bynoe, Pyyhtia, Rosetti, Anatriello Raimondo, Urbanski.











© RIPRODUZIONE RISERVATA