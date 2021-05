Diretta Milan Bologna Primavera/ Streaming video tv: i rossoneri puntano i playoff

DIRETTA MILAN BOLOGNA PRIMAVERA: ROSSONERI IN RIPRESA

Milan Bologna Primavera, partita diretta dal signor Federico Fontani, va in scena alle ore 17:00 di sabato 22 maggio e chiude il programma della 24^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021. Rossoneri in ripresa: il colpo sul campo della Spal ha permesso loro di restare ancorati alla possibilità di giocare i playoff, sono 2 i punti da recuperare all’Empoli e dunque Federico Giunti spera di prendersi oggi una vittoria sfruttando il calendario, così da avvicinare ancor più quello che è a tutti gli effetti un obiettivo concreto.

Il Bologna in questo momento deve solo pensare a salvarsi: ha un margine utile da difendere sulla concorrenza, ma rischia comunque di giocare il playout. Nell’ultimo turno ha lottato e fatto bene ma si è dovuto arrendere alla capolista Sampdoria, perdendo in casa e mancando un’altra occasione per allungare. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Milan Bologna Primavera, intanto possiamo gettare un rapido sguardo alle scelte dei due allenatori leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita.

DIRETTA MILAN BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Bologna Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale che è aperto a tutti e che trovate al numero 60 del digitale terrestre: sappiamo ormai che questa emittente fornisce tutte le gare del campionato Primavera 1 anche attraverso altri strumenti. Nello specifico, per seguire questa partita in diretta streaming video, potrete rivolgervi al sito www.sportitalia.com oppure installare l’app Sportitalia, sempre senza costi, su dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA PRIMAVERA

Sarà un 4-3-3 quello di Giunti per Milan Bologna Primavera, e potrebbe arrivare la conferma per gli 11 che hanno vinto sabato scorso: in porta ci sarà Jungdal, davanti a lui Obaretin e Michelis schierati come centrali di una difesa completata dai terzini Coubis e Oddi, poi Saco e Mionic sulle mezzali a supportare il playmaking di Tolomello. Nel tridente offensivo sarebbero invece Olzer e El Hilali, matchwinner contro la Spal, ad accompagnare la prima punta Andrea Capone. Il Bologna di Luciano Zauri si schiera invece con un 3-5-2: ballottaggio Rabbi-Mattia Pagliuca per affiancare Vergani, con Matias Rocchi che potrebbe venire impiegato sull’esterno sinistro (al posto di Annan). A destra giocherà Arnofoli, in mezzo al campo Farinelli sarà protetto da Andrea Viviani e Roma (con Ruffo Luci prima alternativa), in difesa dovrebbe essere tutto invariato e dunque avremo il terzetto Tosi-Milani-Motolese davanti al portiere Molla.

