DIRETTA MILAN BOLOGNA PRIMAVERA, ROSSONERI IN CASA

Una sola vittoria in due nelle ultime dieci partite complessive. Insomma, la diretta Milan Bologna Primavera potrà essere l’occasione migliore sia per i rossoneri che per i rossoblu di tornare a sorride in questo sabato 1 febbraio 2025 alle ore 13:00. I rossoneri hanno vinto solamente una delle cinque gare disputate a cavallo tra il 2024 e il 2025 vale a dire il 2-1 inflitto al Lecce. Per il resto sono arrivati tre pareggi contro Lazio, Atalanta e Cremonese più la sconfitta con la Fiorentina.

Il Bologna invece è in un momento storico pessimo con l’ultimo successo che risale al 2 novembre 2024, 1-0 in casa della Sampdoria. Recentemente la situazione è migliorata con due pareggi contro Juve e Genoa che hanno interrotto una striscia di otto ko di fila.

DIRETTA MILAN BOLOGNA PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO E TV

Se volete vedere la diretta Milan Bologna Primavera, dovrete accendere il televisore sul canale 60 ovvero Sportitalia, che offrirà gratuitamente la possibilità di assistere alla diretta streaming su app o sito web.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA PRIMAVERA

Il Milan Primavera giocherà con il 4-2-3-1. Tra i pali Longoni, difesa a quattro con Bakoune, Nissen, Dutu e Magni. In mediana Comotto e Eletu con Ossola, Liberali e Bonomi sulla trequarti a supportare l’unico attaccante Scotti. Il Bologna replica con il modulo 4-3-3. In porta ci sarà Happonen, protetto dal quartetto Nesi, Markovic, Ivanisevic e Baroncioni. Le due mezzali Menegazzo e Nordvall con Jaku in cabina di regia. In avanti Tonin, Castaldo e Ravaglioli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN BOLOGNA PRIMAVERA

La vittoria casalinga è data a 1.48 dunque il Milan è a tutti gli effetti favorito. Il 2 fisso è quotato 5.50 mentre il pareggio a 4.40. Gol e No Gol rispettivamente 1.70 e 1.95.

