DIRETTA MILAN BOLOGNA (RISULTATO FINALE 0-1): ITALIANO SPEZZA IL TABÙ-FINALI!

Il Bologna ha trionfato per 1-0 sul Milan nella finale di Roma, conquistando così la terza Coppa Italia della sua storia e interrompendo un digiuno che durava da ben 51 anni. In una partita combattuta e carica di tensione, è stato Ndoye, con una rete a inizio secondo tempo, a firmare il gol decisivo che ha consegnato il trofeo alla squadra emiliana. Diversamente da quanto accaduto nella sfida di campionato della settimana precedente, i cambi operati da Conceicao non sono riusciti a modificare l’inerzia della gara. Il Milan, invece, resta a secco di trofei nazionali dal 2003. (agg. di Fabio Belli)

Moviola di Bologna Milan/ Furia rossonera per il rosso mancato, rossoblù chiedono un rigore (15 maggio 2025)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE MILAN BOLOGNA

La diretta Milan Bologna sarà fornita da Canale 5, in chiaro come per tutte le partite di Coppa Italia, e dunque la diretta streaming video sarà fruibile sia su Mediaset Infinity che sul sito Sportmediaset.it.

CI RIPROVA NDOYE!

Al 17’, Fofana parte in accelerazione palla al piede e prova a sfondare centralmente, ma il passaggio finale verso Jovic risulta impreciso e l’attaccante serbo non riesce a tenere il pallone in campo. Subito dopo, il Milan opera tre cambi: escono Tomori, Alex Jimenez e Jovic, mentre entrano Walker, Joao Felix e Gimenez. Al 21’, i rossoneri cercano la profondità con un lancio per Leao, ma Skorupski legge bene la situazione ed esce tempestivamente per sventare il pericolo. Al 25’ arrivano i primi cambi anche per il Bologna: termina la gara di Fabbian, sostituito da Pobega; Orsolini lascia il posto a Casale. Tre minuti più tardi, al 28’, Castro tenta la conclusione dalla distanza, ma il suo tiro potente sorvola abbondantemente la traversa difesa da Maignan. Poco dopo, cartellino giallo per Lucumí. Cambio anche sulla fascia destra per gli emiliani: fuori Holm, dentro il grande ex Calabria. Al 33’ è ancora Ndoye a provarci con un sinistro violento, ma la mira non è precisa. Al 36’, il tecnico Italiano effettua un’altra doppia sostituzione: fuori Ndoye, autore del gol, dentro Odgaard; termina anche la partita di Castro, sostituito da Dallinga. (agg. di Fabio Belli)

Probabili formazioni Milan Bologna/ Quote: ci sono rientri importanti! (finale Coppa Italia, 13 maggio 2025)

FELSINEI AVANTI IN AVVIO DI RIPRESA!

In avvio di secondo tempo, il Bologna costruisce l’azione partendo dal basso: Lucumí appoggia su Skorupski, che allarga sulla destra per Holm. Ferguson prova a cambiare lato cercando Ndoye, ma il lancio risulta impreciso. Al 4’ il Milan si rende subito pericoloso con una fiammata di Leao, che crossa in mezzo all’area, dove però Lucumí è ben posizionato e devia in angolo. All’8’ arriva il vantaggio dei rossoblù: Fabbian serve un pallone in area che Orsolini non riesce a toccare, ma alle sue spalle arriva Ndoye, che controlla, si sposta la palla sul destro e trova l’angolo giusto superando Maignan. Al 12’ arriva il cartellino giallo per Miranda, costretto a spendere il fallo tattico per fermare l’avanzata del connazionale Jimenez. (agg. di Fabio Belli)

Pronostico Milan Bologna/ Ielpo: "Ecco cosa mi aspetto dalla finale di Coppa Italia!" (esclusiva)

HOLM PERICOLOSO!

Al 36’, Ferguson prova la conclusione dalla distanza con il destro, ma il tiro termina abbondantemente lontano dalla porta difesa da Maignan. Poco dopo, primo cartellino giallo del match: Tomori viene sanzionato per un intervento in netto ritardo su Ndoye. Al 43’, Miranda mette un cross in area per il colpo di testa del laterale svedese, ma Maignan è attento e blocca il pallone in due tempi. Al 44’, Leao riparte in contropiede ma viene fermato con un duro intervento in scivolata da Ferguson, che viene ammonito. Nello scontro, il centrocampista scozzese subisce un colpo fortuito al volto e comincia a sanguinare copiosamente, rendendo necessario l’ingresso dei medici del Bologna. Poco prima del riposo, Jovic cerca di lanciare in velocità Pulisic, fermato con il fisico dallo stesso Ferguson: il numero 11 rossonero protesta vivacemente e viene ammonito. (agg. di Fabio Belli)

I ROSSOBLU MANTENGONO IL POSSESSO PALLA

La formazione emiliana mantiene il possesso con calma, approfittando del pressing blando degli uomini di Conceição, che preferiscono restare compatti e attendere. Al 25’, Holm lancia in profondità per Castro, che mette pressione su Gabbia, costringendolo a rifugiarsi in calcio d’angolo. La finale della 78ª edizione della Coppa Italia resta bloccata sullo 0-0 dopo una prima mezz’ora di gioco piuttosto equilibrata all’Olimpico. Il Milan prova ad accelerare con Jovic, che cerca di aprire sulla destra per Jimenez ma sbaglia completamente la misura del passaggio. Al 33’, contropiede rossonero orchestrato da Jimenez che lancia Leao: il suo diagonale termina fuori, ma l’azione è vanificata da una posizione irregolare del portoghese. (agg. di Fabio Belli)

MAIGNAN NON SI FA SORPRENDERE

Il Milan si rende subito pericoloso al 4’: accelerazione fulminante di Leao che brucia Lucumí e serve un pallone invitante al centro, sul quale arriva Alex Jimenez che calcia di prima ma manda fuori. La risposta del Bologna arriva all’8’: Miranda batte una punizione tesa, Castro colpisce di testa e costringe Maignan a un grande intervento per deviare il pallone lateralmente, con Fabbian che non riesce a intervenire sulla respinta. All’11’ i rossoneri sfiorano il vantaggio con una doppia occasione: Skorupski sventa prima un autogol di Beukema, poi compie un autentico miracolo sul tap-in ravvicinato di Jovic. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MILAN BOLOGNA: CI SI GIOCA LA COPPA ITALIA!

Con la diretta Milan Bologna, che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 14 maggio presso lo stadio Olimpico di Roma, stiamo per vivere la finale di Coppa Italia 2024-2025: curiosamente la stessa partita si è giocata venerdì in campionato, il Milan ha vinto 3-1 in rimonta e si è dunque presentato nel migliore dei modi a questo appuntamento, con quattro vittorie consecutive e la possibilità di mettere in bacheca il secondo trofeo – dopo la Supercoppa – riscattando parzialmente una stagione che avrebbe potuto concludersi senza qualificazione alle coppe europee, e che invece ora potrebbe parlare di un doppio successo e della qualificazione alla prossima Europa League.

Ci spera ovviamente anche il Bologna, che in Serie A ultimamente ha perso un po’ di smalto: si è allontanato il quarto posto, ma vincere la Coppa Italia sarebbe mettere un ulteriore, straordinario tassello su un biennio davvero ricco di soddisfazioni e il sogno è aperto, soprattutto dopo i grandi colpi contro Fiorentina e Atalanta e una semifinale dominata contro l’Empoli. L’attesa sale, tra poche ore saremo in campo per seguire insieme la diretta Milan Bologna ma innanzitutto dobbiamo capire come le due squadre potrebbero essere schierate, quindi è il momento di valutare le scelte dei due allenatori andando a discutere delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

Ecco allora che nella diretta Milan Bologna non verranno sconfessate le ultime scelte: rossoneri sempre in campo con la difesa a tre nella quale si rivede Tomori, che fa reparto con Gabbia e Strahinja Pavlovic davanti a Maignan, mentre sulle corsie laterali spingono Alex Jimenez e Theo Hernandez e in mezzo è importante il recupero di Youssouf Fofana, affiancato ovviamente a Reijnders. Gioca Rafael Leao, che era squalificato in campionato, largo a sinistra in quello che dovrebbe essere un tridente; a destra avremo Pulisic, mentre la doppietta realizzata venerdì a San Siro ha fatto impennare le quotazioni di Santiago Gimenez che dovrebbe essere il centravanti.

Il Bologna invece riabbraccia Lewis Ferguson, Odgaard e Dan Ndoye; Skorupski sarà protetto da Beukema e Lucumì con il grande ex Calabria a destra e Juan Miranda a sinistra, in mezzo al campo insieme al già citato Ferguson opererà ovviamente Freuler e allora i punti di domanda sono davanti per Vincenzo Italiano, dal ballottaggio tra Santiago Castro e Dallinga per la prima punta a quello che coinvolge Ndoye, Cambiaghi e Bemjamin Dominguez per occupare lo spot di laterale sinistro. Certe le maglie per Orsolini e Odgaard, quest’ultimo deve fornire le ultime risposte in merito alle condizioni ma appare abile arruolato per la finale di Coppa Italia.

QUOTE E PRONOSTICO MILAN BOLOGNA

Verso la diretta Milan Bologna possiamo anche analizzare brevemente le quote fornite dai bookmaker: l’agenzia Snai in particolare ci dice che il segno 1 per la vittoria della squadra rossonera, formalmente in casa, vale 2,55 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto mentre per il segno 2, che regola ovviamente il successo del Bologna, intaschereste una somma corrispondente a 2,90 volte la cifra giocata. Dunque c’è equilibrio come giusto che sia; il segno X che va a identificare l’ipotesi del pareggio porta in dote una quota da 3,15 volte la posta in palio sulla finale di Coppa Italia.