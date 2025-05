DIRETTA MILAN BOLOGNA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Milan e Bologna è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti non concretizzano una chance al 3′ quando il tiro debole di De Silvestri sul pallone rubato da Dominguez a Tomori finisce tra le mani di Maignan. Ecco anche le panchine ufficiali: MILAN – A disposizione: Sportiello, Torriani, Florenzi, Bartesaghi, Thiaw, Terracciano, Musah, Chukwueze, Gimenez, Abraham, Camarda. BOLOGNA – A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Castro, Calabria, Casale, El Azzouzi, Ferguson, Aebischer, Lucumi, Cambiaghi, Miranda, Fabbian. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta Milan Bologna streaming video, dove seguire la partita

Per poter seguire in diretta Milan Bologna i tifosi potranno scegliere se affidarsi a Sky Sport al canale 251 e diretta streaming video su SkyGo o NowTv, il secondo in streaming sul sito o sull’applicazione.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci, pochi minuti e potremmo iniziare la diretta di Milan Bologna. Prima però, facciamo un passo verso i numeri e verso le statistiche che accompagno questo match, in maniera tale da poter capire i trend e le vere possibilità di una o l’altra squadra per vedere chi porterà a casa la vittoria. Partiamo dai padroni di casa, rossoneri che sono in difficoltà difensiva visto che nelle ultime tre partite hanno subito 1,5 gol rispetto agli 1,1 che invece hanno contraddistinto la stagione. Questo potrebbe favorire gli ospiti che invece contro le squadre che subiscono più della media stagionale (ovvero 1,3 reti) fanno in media almeno due gol.

Sarà cosi anche oggi? Attenzione però a Leao che produce 1,2 xA per partita con la sua sola presenza in campo, ma dall’altra parte abbiamo Orsolini che invece produce quasi 1,1 Xg per partita, quindi sarà un match assolutamente da non perdere. Rimanete su questa pagina per il prossimo aggiornamento della diretta di Milan Bologna dove vedremo insieme il commento live del match. Si parte! MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jiménez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernández; Pulisic, João Felix; Jovic. All. Conceição. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Moro, Domínguez; Dallinga. All. Italiano. (agg. Gianmarco Mannara)

Rossoblù sognano il quarto posto

Per la trentaseiesima giornata di Serie A l’anticipo vedrà la diretta Milan Bologna che andrà in scena allo Stadio Giuseppe Meazza e che sarà importante sia per la lotta al quarto posto dove i rossoblù possono ancora sperare di arrivare, sia per avere un’idea su quello che potrebbe essere il risultato della finale di Coppa Italia dove queste due formazioni si sfideranno per il trofeo e un posto in Europa League.

Per i rossoneri la partita di campionato non ha molto valore visto che le posizioni europee sono ormai troppo distanti e anche se dovessero essere raggiunte non sarebbero gradite da società e giocatori che preferirebbero di gran lunga alzare un secondo trofeo.

Milan Bologna, probabili protagonisti della sfida

A scendere in campo per la diretta Milan Bologna è probabile che siano i soliti titolari di entrambe le formazioni che quindi vedranno un 3-4-3 per Sergio Conceiçao, modulo ormai consolidato dall’allenatore portoghese, con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Jimenez, Fofana, Reijnders e Theo Hernandez a centrocampo, Pulisic, Gimenez e Rafa Leao in attacco. Solito 4-2-3-1 invece per Vincenzo Italiano con Skorupski, De Silvestri, Beukema, Lucumi e Lykogiannis, Freuler e Ferguson, Orsolini, Odgaard e Cambiaghi e Dallinga, gli undici che hanno pareggiato 1-1 con la Juventus.

Diretta Milan Bologna, quote e possibile esito finale

Il risultato della diretta Milan Bologna potrebbe essere più difficile del previsto dato che entrambe le squadre possono contare su giocatori forti e in un’ottima forma e soprattutto vorranno cercare di studiarsi per poi sfruttare queste conoscenze nell’importante sfida di Coppa Italia, c’è poi da dire che se per i rossoneri la partita è di poco valore per i rossoblu potrebbe voler dire abbandonare il sogno quarto posto o continuare a crederci.

Secondo bet365 ad esempio la vittoria del Milan è il risultato più giusto che quindi viene pagato a 2.35, per la vittoria del Bologna invece il valore si alza visto che è considerata più difficile e quindi quotata a 3.00, il più improbabile è però il pareggio che infatti è dato a 3.40.