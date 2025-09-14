Diretta Milan Bologna streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata di Serie A.
DIRETTA MILAN BOLOGNA (RISULTATO 0-0), DUE LEGNI PER I ROSSONERI
Termina la diretta del primo tempo del match tra Milan e Bologna con il match che si è concluso sul risultato di 0 a 0. Rossoneri spigliati ed una versione migliore rispetto alla scorsa stagione, con il Bologna che fa la gara ma alla fine sono i rossoneri ad avere le occasioni più pericolosi, fin da inizio gara.
Subito pericoloso il Milan con Gimenez prima e poi con un primo palo di Estupinan, poi il Bologna sale in cattedra e ci prova con Orsolini e Cambiaghi a cui viene annullato un gol nel primo tempo per fuorigioco. I primi 45 minuti si concludono con un palo esterno di Gimenez che ci prova dopo una sponda di Loftus Cheek. Finisce il primo tempo (Agg. Mario Tramo)
MILAN BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA
Per la diretta Milan Bologna sui canali della nostra tv vi dovrete rivolgere esclusivamente a DAZN1, con una diretta streaming video che di rimando sarà fornita da DAZN.
DIRETTA MILAN BOLOGNA (RISULTATO 0-0), BELLA PARTITA FINORA
Continua la diretta del match valido per la terza giornata di campionato tra Milan e Bologna e il club rossoblù ha sfiorato il gol o meglio l’ha trovato con Cambiaghi, gol annullato poi per fuorigioco. Dopo un buon inizio rossonero gli ospiti provano a reagire e creano qualche difficoltà, Orsolini ci prova dopo 19 minuti e Maignan smanaccia con qualche difficoltà.
Match a ritmi comunque piuttosto alti e sfida combattuta a centrocampo, cavalcata di Pavlovic si avanza e mette al centro, salva la difesa con Heggem. Altra avanzata e ci prova Estupinan che colpisce il palo, il Milan sfiora il vantaggio. Rossoneri molti pericolosi ma prova a rispondere Fabbian la cui girata termina abbastanza a lato (Agg. Mario Tramo)
DIRETTA MILAN BOLOGNA (RISULTATO 0-0), SI PARTE!
Comincia la diretta del match valido per il posticipo della terza giornata tra Milan e Bologna, due squadre molto ambiziose e con l’obiettivo Europa. I due club si sono affrontati in finale di Coppa Italia pochi mesi fa ed ora i rossoneri sono a caccia di una rivincita. Nei rossoneri grande assente Rafa Leao mentre nel Bologna è out per infortunio Ciro Immobile, intanto comincia il match!
Inizio aggressivo dei rossoneri con il francese Adrien Rabiot tra i più attivi mentre il Bologna ha più di qualche difficoltà in fase d’impostazione. Minuto 7 e ci prova Modric dal limite, palla deviata e che finisce in corner. Ammonito al minuto 10 Estupinan che invece ferma un contropiede pericoloso. Minuto 11 e Gimenez sfiora il gol, salva Skorupski (Agg. Mario Tramo)
DIRETTA MILAN BOLOGNA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!
Diamo un’occhiata ai numeri della diretta di Milan Bologna e vediamo un po’ i trend che mettono in mostra le statistiche, in questo modo avremo a che fare con i dati che potrebbero o meno confermare le sensazioni storiche che ci sono sul match, oppure cambiarle totalmente. I rossoneri hanno una delle medie realizzative più alte del campionato, con oltre 1,8 gol segnati per partita e un xG costantemente superiore a 2, segno di un attacco che produce tanto. La difesa incassa poco più di un gol a gara, mantenendo una discreta solidità. Il Bologna risponde con numeri più contenuti ma comunque di livello: circa 1,3 gol segnati e un xG intorno a 1,2, mentre dietro la squadra di Italiano concede 1,2 reti a incontro.
Lo scontro racconta quindi un Milan più esplosivo e abituato a schiacciare gli avversari, contro un Bologna che si affida alla compattezza e al collettivo per restare competitivo. Adesso via al commento live della diretta di Milan Bologna, non perdetevelo e anzi aggiornate pure la pagina! MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, S. Pavlovic; Saelemaekers, Y. Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, S. Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, L. Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano (agg. Gianmarco Mannara)
MILAN BOLOGNA: FORTE SAPORE EUROPEO!
La diretta Milan Bologna ci accompagna in una serata, che è quella di domenica 14 settembre, molto intensa: calcio d’inizio alle ore 20:45, nella terza giornata della Serie A 2025-2026 questa partita ha un forte sapore europeo e infatti, non a caso, lo scorso maggio è stata di fatto uno spareggio Uefa.
La finale di Coppa Italia ha sorriso al Bologna, che è così tornato in Europa League; niente coppe per un Milan che in estate ha cambiato parecchio, ma ha perso subito in casa contro la Cremonese. Se non altro, il successo maturato a Lecce ha portato in dote la prima vittoria, ma la strada sarà davvero molto lunga.
Così anche il Bologna, reduce da due stagioni che non si vedevano da tantissimi anni; i felsinei, ancora una volta in Europa, hanno una vittoria per 1-0 e una sconfitta per un 1-0, grazie a Orsolini è stato piegato il Como ma adesso arriva una trasferta davvero complicata per provare a trovare maggiore continuità.
Vedremo, del resto siamo solo all’inizio ed è ancora presto per dare reali indicazioni sull’andamento; intanto scopriamo anche in che modo i due allenatori intendano approcciare la partita di San Siro, perché la diretta Milan Bologna è dietro l’angolo e noi dobbiamo parlare anche delle probabili formazioni.
PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA
Studiamo allora queste scelte per la diretta Milan Bologna: Massimiliano Allegri ha già perso Jashari e rischia di non avere a disposizione Rafael Leao e Estupiñan, al loro posto eventualmente giocherebbero il nuovo arrivato Nkunku e Bartesaghi in un modulo che è il 3-5-2 e nel quale Modric dovrebbe nuovamente essere il faro del centrocampo. Curiosità per la prima rossonera di Rabiot, mezzala sinistra con Youssouf Fofana a destra: sacrificato Loftus-Cheek, Pulisic davanti e Saelemaekers esterno destro, in difesa Tomori, Gabbia e Strahinja Pavlovic si piazzano a protezione del portiere Maignan.
Non pochi gli assenti in casa Bologna: Vincenzo Italiano ovviamente punta sul 4-2-3-1, Santiago Castro davanti e Rowe che può giocare a sinistra al posto di Cambiaghi, così come Fabbian insidia Odgaard in posizione centrale sulla trequarti. Avremo poi Orsolini largo a destra; in mezzo al campo come sempre comanda Freuler, come suo compagno di reparto ci sarà Nikola Moro; da valutare poi le condizioni di Bernardeschi, in difesa si candida Vitik per affiancare Lucumì (davanti a Skorupski), a destra il nuovo arrivo Zortea e a sinistra Lykogiannis appare leggermente favorito su Juan Miranda.
MILAN BOLOGNA: PRONOSTICO E QUOTE
Nella diretta Milan Bologna valutiamo anche il pronostico sancito dalla Snai: favoriti i rossoneri e nemmeno di poco, perché il segno 1 per la loro vittoria vale 1,85 volte quanto avrete pensato di mettere sul tavolo, mentre per il successo dei felsinei regolato dal segno 2 la vincita sale a 4,15 volte la posta in palio. Abbiamo infine il segno X, che va a identificare il pareggio: in questo caso il bookmaker ha previsto un guadagno corrispondente a 3,50 volte l’investimento.