Diretta Milan Bologna/ Streaming video tv: il primo Monday Night di Serie A

DIRETTA MILAN BOLOGNA: PER CONTINUARE L’IMBATTIBILITÀ

Milan Bologna, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 21 settembre 2020, è il primo Monday Night del nuovo campionato di Serie A 2020-2021. C’è naturalmente la curiosità che sempre circonda le partite della prima giornata di un nuovo campionato, anche se va detto che la diretta di Milan Bologna non sarà il primo atto ufficiale della nuova stagione per i rossoneri, che giovedì scorso hanno giocato nei preliminari di Europa League contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Questo è comunque il primo atto di un torneo nel quale il Milan del confermato Stefano Pioli (ex della partita) punta ad entrare fra le prime quattro per ottenere il tanto agognato ritorno in Champions League, a lungo habitat naturale per i rossoneri.

Un test dunque subito molto impegnativo per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, il quale di certo non ha dimenticato la batosta subita a San Siro nel cuore dell’estate contro il Milan e chiederà dunque ai suoi uomini un riscatto per cercare subito i primi punti in classifica e imprimere una buona partenza alla stagione del Bologna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILAN BOLOGNA

La diretta tv di Milan Bologna sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali della televisione satellitare, essendo uno dei sette match della giornata di Serie A assegnati a Sky – nulla è cambiato rispetto all’anno scorso per quanto riguarda il campionato in tv. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Milan Bologna, possiamo osservare che per i rossoneri il calendario è già fitto, avendo giocato giovedì scorso in Irlanda. Comunque il modulo dovrebbe essere il solito 4-2-3-1, con Donnarumma in porta e davanti a lui una linea a quattro in cui Gabbia potrebbe agire al fianco di Kjaer, considerati i problemi di Romagnoli. Sulle fasce certo Theo Hernandez a sinistra, a destra potrebbe essere favorito Conti. Qualche dubbio da sciogliere nella coppia mediana, dove comunque i favoriti restano Kessié e Bennacer, sulla trequarti due maglie sembrano sicure per Calhanoglu e Rebic e resta un ballottaggio aperto per completare il trio alle spalle della punta centrale Ibrahimovic. Nel Bologna è squalificato Medel e Sinisa Mihajlovic dovrebbe puntare su uno speculare 4-2-3-1 con Skorupski in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Tomiyasu, Bani, Danilo e Dijks da destra a sinistra; in mediana si contendono un posto Schouten e Svanberg al fianco di Dominguez, mentre in attacco dovremmo vedere Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle del centravanti Barrow, anche se resta in corso per un posto pure l’eterno Palacio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Milan Bologna, che appare a senso unico in favore dei rossoneri secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Osserviamo allora che il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio in caso di successo esterno del Bologna, indicato dal segno 2.



