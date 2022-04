DIRETTA/ Milan Bologna video streaming tv: nei precedenti è un dominio rossonero

DIRETTA MILAN BOLOGNA: TESTA A TESTA

In Serie A la diretta di Milan Bologna si è giocata 147 volte prima di oggi. Il bilancio è nettamente in favore dei rossoneri che hanno vinto 71 volte rispetto a 38 successi da parte dei felsinei e altrettanti (38) sono i pareggi. L’ultimo precedente porta indietro alla scorsa stagione quando il 21 settembre del 2020 la squadra di casa si impose col risultato di 2-0. Fu Decisivo lo svedese Zlatan Ibrahimovic con due gol, uno su rigore, a cavallo dell’intervallo. Gli emiliani non vincono a San Siro addirittura dal 31 agosto del 2008 per la prima giornata di quel campionato di massima categoria. La gara terminò 1-2 con gli ospiti che erano passati in vantaggio dopo 18 minuti grazie a una bella rete di Di Vaio.

Alla fine del primo tempo trovava la via del pareggio Ambrosini con uno dei suoi soliti colpi di testa. Nel finale però Valiani regalava tre punti preziosissimi alla squadra rossoblù. All’andata i meneghini hanno vinto per 2-4. Gli ospiti erano riusciti ad andare in doppio vantaggio nel primo tempo con Rafael Leao e Calabria, in mezzo il rosso a Soumaro. I padroni di casa la pareggiavano a sorpresa all’inizio della ripresa con l’autorete di Ibra e gol di Barrow. Dopo il rosso a Soriano, che lasciava in nove contro dieci il Bologna, arrivavano i gol di Bennacer e Ibra stesso. (Agg. di Matteo Fantozzi)

DIRETTA MILAN BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Bologna sarà garantita sui canali di Sky Sport, perché questa sarà una delle tre partite della giornata di Serie A visibili anche sulla televisione satellitare. Raddoppia di conseguenza anche la possibilità della diretta streaming video, fornita da Sky Go oltre che dalla piattaforma DAZN, che trasmette tutti gli incontri del massimo campionato.

3 PUNTI PER SOGNARE ANCORA

Milan Bologna, in diretta lunedì 4 aprile 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la 31^ giornata di Serie A. Rossoneri chiamati alla risposta dopo la vittoria del Napoli a Bergamo e il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Momentaneamente raggiunti a quota 66 punti in testa alla classifica dai partenopei, gli uomini di Pioli sono chiamati a mettere in fila la loro quarta vittoria consecutiva per restare al comando del campionato in solitudine.

Il Bologna arriva all’appuntamento scosso dal tecnico Sinisa Mihajlovic, costretto a nuove cure mediche e a non potersi presentare in panchina per il match contro il Milan, col Bologna che deve evitare un finale di torneo nel limbo, essendo la salvezza ormai in cassaforte e l’Europa troppo lontana. All’andata poker del Milan vincente 2-4 allo stadio Dall’Ara, il 21 settembre 2020 vittoria rossonera per 2-0 nell’ultimo precedente a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Milan Bologna, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Bereszynski; A. Ferrari, Yoshida, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo. Risponderà il Bologna allenato da Miroslav Tanjga (secondo di Sinisa Mihajlovic) con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano; Orsolini, Arnautovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Bologna ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.50.











