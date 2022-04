Diretta/ Milan Bologna streaming video tv: rossoneri per il riscatto (Primavera)

DIRETTA MILAN BOLOGNA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Milan Bologna, in diretta sabato 23 aprile 2022 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Vismara sarà una sfida valevole per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Rossoneri a caccia di riscatto dopo l’inaspettata sconfitta contro il Pescara ultimo in classifica e già retrocesso. Uno scivolone difficile da digerire e che, oltre a mettere la parola fine alla rincorsa play off dei rossoneri, li costringe a guardarsi alle spalle in classifica in queste ultime giornate.

Il Bologna è infatti a quota 39 punti a braccetto proprio col Milan dopo l’ultima vittoria contro il Torino, fondamentale per allontanarsi dalla zona calda della classifica anche se sia per i felsinei sia per i rossoneri il quartultimo posto, e conseguentemente la zona play off, sono distanti solo 4 lunghezze. All’andata vittoria in goleada del Milan in casa degli emiliani con un perentorio 2-5.

DIRETTA MILAN BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Bologna Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Bologna Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara. Per il Milan, Federico Giunti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Eletu, Alesi; El Hilali, Nasti, Capone. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Cavini, Mihai, Amey, Casadei, Raimondo, Corazza, Wieser, Pyyhtia, Paananen, Motolese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Bologna Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











