Diretta Milan Brescia/ Streaming video DAZN: quote, riscatto dei rossoneri? (Serie A)

Milan Brescia, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, si gioca alle ore 18:00 di sabato 31 agosto: esordio interno per i rossoneri nella Serie A 2019-2020. Siamo alla seconda giornata e Marco Giampaolo è già alle strette, almeno virtualmente: la sconfitta subita a Udine è stata negativa non tanto per il risultato in sè quanto per una prestazione davvero sotto tono, priva di spunti e praticamente senza tiri verso la porta avversaria. Serve una sterzata immediata per provare a riprendere la marcia e far vedere che questa squadra ha le carte in regola per attaccare la zona Champions League; a San Siro arriva un Brescia che gioca la seconda trasferta consecutiva e che nella prima, otto anni dopo l’ultima apparizione in Serie A, è stato capace di vincere sul campo del Cagliari. Aspettiamo dunque la diretta di Milan Brescia, intanto possiamo valutare le scelte che verranno operate dai due allenatori e leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni per la serata di sabato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Brescia non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: infatti è una delle gare che sono in esclusiva sulla piattaforma DAZN, dunque i suoi abbonati potranno seguire questa partita della seconda giornata in diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, sfruttare il collegamento a internet di una smart tv per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BRESCIA

Giampaolo sembra intenzionato ad affrontare Milan Brescia cambiando modulo: svolta storica per lui, pronto a rinunciare al trequartista per un tridente offensivo con Suso che torna esterno e Castillejo che agisce a sinistra, così da lasciare maggiore spazio a Piatek che ha sofferto una seconda punta al suo fianco. Kessié potrebbe tornare titolare in mezzo al campo con Calhanoglu confermato in cabina di regia e Paquetà sul centrosinistra; attenzione però a Bennacer che potrebbe essere il playmaker, davanti a Gigio Donnarumma non cambia nulla con Musacchio e Alessio Romagnoli a comandare una difesa completata da Calabria e Ricardo Rodriguez. Nel Brescia rischiano di non farcela Magnani e Alfredo Donnarumma; aspettando Balotelli (ancora squalificato) potrebbe essere Torregrossa il partner offensivo di Ayé, mentre al centro della difesa si scalda Cistana, che affiancherebbe Chancellor a protezione di Joronen (già decisivo alla Sardegna Arena). Sabelli e Martella saranno i due terzini che dovranno supportare l’azione delle mezzali Dimitri Bisoli e Dessena, confermati; ad agire tra le linee con il ruolo di trequartista dovrebbe invece essere Spalek.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Milan Brescia sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: possiamo vedere come i rossoneri siano chiaramente favoriti grazie al valore di 1,45 che accompagna il segno 1 per la loro vittoria, mentre l’eventualità del successo esterno (segno 2) vi farebbe guadagnare una somma pari a 7,50 volte quanto investito. Con il pareggio, regolato dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 4,25 volte la puntata con questo bookmaker.



