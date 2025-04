DIRETTA MILAN CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-2): INTERVALLO

Milan Cagliari Primavera 0-2: i sardi sono vicini alla Coppa Italia Primavera, perché la finale vede in vantaggio di ben due gol i rossoblù all’intervallo all’Arena Civica, quindi il fatto di giocare a Milano finora non è stato un problema per i ragazzi di Pisacane, che anzi hanno nel mirino un obiettivo storico. Per i rossoneri di mister Guidi servirebbe invece una grande rimonta: finora non hanno giocato male, ma in attacco non sono stati incisivi e in difesa hanno sofferto un Cagliari ben più concreto.

DIRETTA/ Empoli Cagliari (risultato finale 0-0): al "Castellani" vince la paura (6 aprile 2025)

La diretta Milan Cagliari Primavera finora ha sorriso in modo netto ai rossoblù. In verità avevano cominciato meglio i rossoneri, ma il Cagliari è andato in crescendo, con il gol del vantaggio al 21’ minuto grazie a Vinciguerra, che riceve un bel pallone da Grandu, scarta Paloschi e tira a giro sul secondo palo, imparabile per Longoni. Al 37’ arriva il raddoppio: respinta approssimativa dello stesso Longoni su un cross del Cagliari dalla destra, ma approfitta Bolzan che arriva come un falco sul pallone e sigla il secondo gol sardo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Sampdoria Cagliari Primavera (risultato finale 0-3): i rossoblù puntano ai playoff! (5 aprile 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA MILAN CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Milan Cagliari Primavera, potrete farlo gratuitamente su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per quanto riguarda la diretta streaming avrete due possibilità: o l’applicazione o sul sito.

SI GIOCA

Lo storico scenario dell’Arena Civica renderà ancora più affascinante la diretta Milan Cagliari Primavera, che sarà la finale di Coppa Italia. Nella manifestazione i precedenti sono solamente due e risalgono ai quarti di finale dell’edizione 2011-2012, quando i rossoneri ebbero la meglio grazie alla vittoria per 1-3 nella partita d’andata in Sardegna, ma con qualche brivido perché al ritorno fu il Cagliari a vincere per 1-2 in terra lombarda.

Diretta/ Cagliari Monza (risultato finale 3-0): Viola e Gaetano condannano i brianzoli! (30 marzo 2025)

Nella stagione in corso invece sono già state disputate entrambe le partite del Campionato Primavera 1: sabato 9 novembre scorso il Milan fece rispettare il fattore campo vincendo per 2-0 in casa con i gol di Mattia Liberali e Alessandro Bonomi, mentre il match di ritorno è stato giocato mercoledì 19 febbraio scorso in turno infrasettimanale con pareggio per 1-1 grazie ai gol di Kingstone Mutandwa per il Cagliari e Nicolò Turco per il Milan. Stavolta però è una finale e con in palio un trofeo che sarebbe inedito per i sardi e comunque appena il terzo anche per i rossoneri: cediamo quindi spazio alle emozioni della diretta Milan Cagliari Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI VINCERÀ?

Siamo arrivati all’ultimo atto della Coppa Italia Primavera: sarà la diretta Milan Cagliari Primavera infatti la finalissima della coppa nazionale di categoria con i rossoneri che hanno già vinto due volte mentre per i rossoblù sarebbe la prima in assoluto. Si giocherà mercoledì 9 aprile 2025 alle ore 15:00.

Il Milan ha debuttato in questa stagione agli ottavi di finale per quanto riguarda la Coppa Italia Primavera battendo il Genoa. Successivamente ha sconfitto i rivali dell’Inter e in semifinale invece il Lecce, arrivando così all’ultimo atto.

Il Cagliari invece se l’è vista innanzitutto con il Torino, vincendo 2-0. Ai quarti di finale i Casteddu hanno estromesso la Fiorentina contro i favori del pronostico, battendo infine ancora più a sorpresa la Juventus, strappando il pass per la finale.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI PRIMAVERA

Il Milan giocherà con il 4-3-3 con Longoni in porta, protetto da Bakoune, Nissen, Dutu e Perera. A centrocampo spazio ad Ossola con Eletu e Sala mentre sulla trequartisti offensiva ci saranno Bonomi, Scotti e Ibrahimovic.

Stesso modulo per il Cagliari che schiererà Ausekils, difeso dal quartetto Grande, Pintus, Collu e Sule. Nella zona nevralgica del campo i titolari saranno Liteta, Malfitano e Langella. In attacco Simonetta e Trepy esterni più Achour centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN CAGLIARI PRIMAVERA

L’1 fisso a favore del Milan è dato a 1.92 ed è la quota più basso se paragonata al pareggio a 3.45 e il 2 fisso a 2.35. L’Over 2.5 è quotato 1.95 e l’Under alla stessa soglia a 1.70.