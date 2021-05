Diretta/ Milan Cagliari (Serie A) streaming video tv. Match point per due

DIRETTA MILAN CAGLIARI: TUTTO PIÙ FACILE CON I SARDI SALVI

Milan Cagliari, in diretta domenica 16 maggio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Match point per due visto che sia i rossoneri sia i sardi sono ormai vicinissimi ai rispettivi obiettivi stagionali. Per metà campionato il Milan ha conteso all’Inter il primato, prima della fuga inarrestabile nei nerazzurri verso la conquista del loro diciannovesimo Scudetto.

Un brusco calo aveva portato la squadra di Pioli a temere di mancare l’obiettivo del ritorno in Champions League dopo 7 anni di assenza, ma la vittoria nello scontro diretto contro la Juventus ha fatto da detonatore, con i 7 gol rifilati al Torino nel turno infrasettimanale che hanno portato ora il Milan a una sola vittoria dal piazzamento sicuro tra le prime quattro. Al Cagliari basta però un punto per chiudere un obiettivo salvezza che pareva insperato fino a qualche settimana e che ora è davvero a portata di mano. Ma anche perdendo a San Siro il Cagliari potrebbe comunque festeggiare all’ultima giornata contro un Genoa già salvo: per i rossoblu la permanenza in Serie A sembra davvero quasi acquisita.

DIRETTA MILAN CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Cagliari sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI

Le probabili formazioni della sfida tra Milan e Cagliari presso lo stadio Giuseppe Meazza. I padroni di casa allenati da Stefano Pioli scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Semplici con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggola, Joao Pedro; Pavoletti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Milan e Cagliari, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.40 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.75 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 7.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.





