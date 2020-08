Diretta Milan Cagliari/ Streaming video tv: rossoneri favoriti (Serie A)

Milan Cagliari, in diretta questa sera sabato 1 agosto 2020 alle ore 20.45 dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, si gioca per la trentottesima giornata, ultimo turno del campionato di Serie A 2019-2020. Arriviamo alla diretta di Milan Cagliari con già definito il destino delle due squadre: i rossoneri sono sesti e dovranno giocare i preliminari di Europa League, i rossoblù sardi cercano invece una chiusura di prestigio che faccia il paio con la vittoria contro la Juventus di mercoledì e consenta magari di ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica, dove il Cagliari è stato a lungo protagonista. Walter Zenga proverà a fare uno scherzo a Stefano Pioli nel suo derby personale, ma di fronte avrà lo scatenato Milan della ripartenza post-quarantena, che anche mercoledì contro la Sampdoria è stato travolgente. Certo, non bastano 40 giorni alla grande per salvare del tutto una stagione nel complesso non esaltante, come certifica il sesto posto, ma i tifosi del Milan sperano che la svolta sia definitiva e che nella prossima stagione si possa ripartire da quanto visto in estate per tornare a sognare in grande…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILAN CAGLIARI

La diretta tv di Milan Cagliari sarà garantita sui canali della piattaforma satellitare, dal momento che si tratta di una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Milan Cagliari. Innanzitutto vanno considerate le squalifiche di Rebic da una parte e Rog dall’altra, di conseguenza Stefano Pioli dovrà sciogliere un ballottaggio fra Rafael Leao e Bonaventura per affiancare Castillejo e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic, mentre nel centrocampo rossoblù Walter Zenga ritrova Nandez (a sua volta reduce da squalifica) per affiancare Ionita. In attacco dovremmo rivedere la coppia Joao Pedro-Simeone e magari ci sarà spazio per il giovane Gagliano, autore di un memorabile debutto da titolare contro la Juventus. In casa Milan da segnalare poi il ballottaggio Kessié-Krunic per affiancare Bennacer in mediana e una situazione che resta complicata in difesa, tanto che Saelemaekers potrebbe essere arretrato a terzino destro stanti gli acciacchi sia di Calabria sia di Conti. Vi sono d’altronde vari dubbi anche per Zenga, segnaliamo almeno un paio di ballottaggi, cioè Ceppitelli-Klavan e Mattiello-Faragò.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Milan Cagliari è nettamente indirizzato in favore dei rossoneri secondo le quote proposte da Eurobet. Il segno 1 infatti è quotato ad appena 1,37 volte la posta in palio, mentre per il pareggio (segno X) si sale a 5,25 e in caso di colpaccio del Cagliari si tocca quota 7,60 per chi avrà osato puntare sul segno 2 per la vittoria dei sardi.



