Diretta/ Milan Cagliari streaming video tv: rossoneri per il rilancio (Coppa Italia, 2 gennaio 2024)

Milan Cagliari, in diretta lunedì 1 gennaio 2024 alle ore 21.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nelle recenti 5 sfide di Serie A, il Milan ha attraversato un periodo altalenante con 3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta che ha lasciato il segno per 3-2 contro l’Atalanta. Grazie all’ultimo successo di misura contro il Sassuolo, i rossoneri occupano attualmente la terza posizione in classifica con 36 punti, impegnati nella lotta per conquistare un posto in Champions League. Con lo scudetto ormai apparentemente conteso tra Inter e Juventus, il Milan si impegna al massimo per avanzare nel tabellone di Coppa Italia contro il Cagliari.

Dopo un avvio di stagione complicato, la squadra di Ranieri del Cagliari è riuscita almeno parzialmentew a risollevarsi. I sardi hanno abbandonato l’ultima piazza in classifica ed attualmente si trovano al terzultimo posto con 14 punti. Nonostante abbiano vinto solo una partita nelle ultime 5 di Serie A, pareggiando senza reti in casa contro l’Empoli nell’ultimo match, sprecando anche un calcio di rigore, i rossoblu proveranno a sorprendere il Milan nella competizione di Coppa Italia.

DIRETTA MILAN CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Cagliari sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5 stasera, dal momento che per il terzo anno consecutivo la Coppa Italia è un’esclusiva delle reti Mediaset; questo significa che grazie al servizio di Mediaset Infinity sarà disponibile anche la diretta streaming video di Milan Cagliari, tramite il sito o l’app di Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Milan Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mirante; Florenzi, Simic, Theo Hernandez, Bartesaghi; Reijnders, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. Risponderà il Cagliari allenato da Claudio Ranieri con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos, Dossena; Zappa, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Oristanio, Lapadula.

MILAN CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.











