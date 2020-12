Diretta Milan Celtic/ Streaming video tv: Pioli vuole i sedicesimi (Europa League)

DIRETTA MILAN CELTIC: ULTIMO PASSO PER I ROSSONERI

Milan Celtic, partita diretta dall’arbitro spagnolo Ricardo de Burgos Bengoechea, va in scena alle ore 18:55 di giovedì 3 dicembre: allo stadio Giuseppe Meazza i rossoneri affrontano la penultima giornata nel gruppo H di Europa League 2020-2021, e puntano alla qualificazione ai sedicesimi. Se in campionato continua la grande marcia – battuta la Fiorentina in casa e cementato il primo posto – in ambito internazionale il Milan è andato incontro a qualche difficoltà di troppo nel doppio impegno contro il Lille: dopo aver perso nettamente sul proprio terreno (unico ko stagionale) ha pareggiato in Francia, lasciando così ai puledri il primo posto nel girone. Questa sera però ci sarà l’occasione di qualificarsi aritmeticamente, battendo un Celtic che ha fatto un solo punto (ed è già eliminato) e chiedendo un favore allo stesso Lille, perché in caso contrario diventerebbe decisiva la trasferta di Praga. Una situazione che forse Stefano Pioli, nel frattempo guarito dal Coronavirus, sperava già più tranquilla; in ogni caso i rossoneri hanno totalmente il destino nelle loro mani e allora vedremo quello che succederà nella diretta di Milan Celtic, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CELTIC

Per Milan Celtic, Pioli pensa al 4-3-3 che ha sempre utilizzato in Europa League: secondo questo modulo Tonali andrebbe in cabina di regia venendo accompagnato da Kessié e Krunic, riposo per Bennacer così come potrebbe sedere in panchina uno tra Calabria e Theo Hernandez, con Diogo Dalot pronto in entrambi i casi a prenderne il posto. Kjaer e Alessio Romagnoli si dispongono davanti a Gianluigi Donnarumma; davanti invece dovrebbe essere titolare Hauge, che giocherà come esterno sinistro di un tridente nel quale è previsto anche Castillejo e che sarà completato da Rebic, che farà le veci dell’infortunato Ibrahimovic. Neil Lennon gioca con il 3-4-1-2: Duffy, Ajer e Jullein proteggeranno il portiere Barkas, i due esterni che si alzeranno sulla linea di centrocampo dovrebbero essere Ralston e l’ex Diego Laxalt con l’inossidabile capitano Scott Brown al centro del campo e Callum McGregor a fargli compagnia. Davanti, Ewan Henderson e Ntcham si giocano un posto sulla trequarti dove però il favorito resta Rogic, la coppia offensiva dovrebbe essere formata da Edouard e Albian Ajeti.

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Milan Celtic, perciò vale la pena andare a vedere quello che dice il bookmaker su questa partita di Europa League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,35 volte quanto puntato; per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 8,00 volte la puntata. Il segno X, che come sempre identifica l’ipotesi del pareggio, vale invece 5,50 volte l’importo che sceglierete di investire.



