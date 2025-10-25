Analisi della diretta Milan Cesena, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

Diretta Milan Cesena Primavera, rossoneri a caccia dei playoff

La nona giornata del Campionato Primavera ospiterà alle 13.00 la diretta Milan Cesena che sarà anche una delle partite più interessanti tra quelle a disposizione visto che farà scontrare due formazioni che occupano posti nell’alta classifica e che con una vittoria potrebbero compiere un importante sorpasso, i rossoneri infatti sono al nono posto con dodici punti e con una vittoria otterrebbero la quantità giusta per superare ben tre squadre e raggiungere così il sesto posto, l’ultimo valido per partecipare ai playoff per accedere alla final four, settimana scorsa però sono stati fermati da un pareggio 0-0 in casa dell’Atalanta.

I bianconeri invece sono a sorpresa sul secondo gradino del podio ma ad un solo punto di distanza dal Genoa mostrando una grande crescita rispetto alla scorsa stagione quando non erano neanche arrivati i playoff, i punti conquistati fino a qui sono diciassette e settimana scorsa è arrivata l’ennesima vittoria convincente con un 3-1 contro la Lazio.

Diretta Milan Cesena Primavera, come seguire la partita in streaming video e tv

Lo spettacolo della diretta Milan Cesena del Campionato Primavera potrà essere ammirato da tutti gli interessati e gli appassionati del calcio giovanile a cui basterà sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre visto che Sportitalia manderà in chiaro la partita, come anche tutte le altre della competizione, sarà disponibile poi anche lo streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione.

Milan Cesena Primavera, probabili scelte dei tecnici

Nella diretta Milan Cesena del Campionato Primavera vedremo senza dubbio le migliori formazioni a cui i due allenatori potranno affidarsi per riuscire a portare a casa un’importante vittoria in un match difficile, Giovanni Renna si affiderà al suo 4-3-1-2 con Longoni in porta, Nolli, Zukic, Colombo e Perera in difesa, Mantia, Pandolfi e Plazzotta a centrocampo, Ossola sulla trequarti e Scotti insieme a Castiello in attacco. La risposta di Nicola Campedelli arriverà seguendo lo stesso modulo, il 4-3-1-2 nel quale saranno scelti Gianfanti come portiere, Domeniconi, Casadei, Ribello e Mattioli come difensori, Biguzzi, Bertaccini e Carbone come centrocampisti, Tosku trequartista alle spalle degli attaccanti Wade e Galvagno.

Milan Cesena Primavera, possibile risultato finale

La diretta Milan Cesena del Campionato Primavera è una partita che si prospetta essere molto interessante ma anche di difficile lettura visto che a sfidarsi sono due squadre forti, guidate da ottimi allenatori e a cui piace avere il possesso del pallone e avere un gioco prettamente offensivo. Tra le due ovviamente i favoriti sono i bianconeri che possono vantare una posizione più alta in classifica e uno stato di forma quasi perfetto con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, dall’altra parte però c’è una squadra molto attenta difensivamente e che potrebbe riuscire a limitare la forza offensiva avversaria.