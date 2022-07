Diretta Milan Colonia/ Streaming video Sportitalia: amichevole tedesca per Pioli

DIRETTA MILAN COLONIA: TEST IMPEGNATIVO PER I ROSSONERI!

Milan Colonia, in diretta alle ore 19.00 di questa sera, sabato 16 luglio 2022, si gioca presso il Rhein Energie Stadion della città tedesca come seconda amichevole estiva per il Milan di Stefano Pioli, che nel prossimo campionato affronterà l’affascinante missione di difendere lo scudetto che porta sul petto. Mercoledì c’è stata l’amichevole “a sorpresa” contro i dilettanti bergamaschi del Lemine Almenno, organizzata all’ultimo momento per rompere il ghiaccio prima di questa trasferta in Germania per la Telekom Cup 2022, uno dei tanti tornei estivi del calcio europeo.

Le indicazioni che potranno emergere dalla diretta di Milan Colonia saranno naturalmente di buon livello, perché i rossoneri passano da dilettanti alla squadra che ha chiuso al settimo posto la scorsa edizione della Bundesliga tedesca, qualificandosi così per la prossima Conference League. Conta mettere minuti nelle gambe ma anche avere le prime risposte attendibili in questa preparazione estiva dei campioni d’Italia: che cosa ci dirà la diretta di Milan Colonia?

DIRETTA MILAN COLONIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Milan Colonia sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre), buona notizia per tutti i tifosi rossoneri. Sarà quindi possibile avere anche la diretta streaming video di Milan Colonia, tramite il sito Internet www.sportitalia.com oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN COLONIA

Le probabili formazioni di Milan Colonia ci dicono che Stefano Pioli potrebbe schierare questa sera un modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta; difesa a quattro formata da Calabria, Gabbia, Kjaer e Ballo-Touré; in mediana potrebbero agire Bakayoko e Pobega; infine l’attacco, con Saelemaekers, Brahim Díaz e Adli da destra a sinistra sulla trequarti, supporto del centravanti Giroud.

Proviamo ad accennare qualcosa anche a proposito del Colonia: anche i tedeschi potrebbero scegliere il modulo 4-2-3-1 con Schwäbe in porta, protetto dai quattro difensori Ehizibue, Kilian, Hübers e Hector; nel cuore della mediana Özcan e Skhiri, mentre sulla trequarti dovrebbero giocare Ljubicic, Uth e Kainz a supporto della prima punta Modeste.











