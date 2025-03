DIRETTA MILAN COMO (RISULTATO 0-0): PRIME FASI DI GARA

A San Siro la partita tra Milan e Como è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle prime battute dell’incontro sono i padroni di casa allenati da mister Conceiçao a tentare di prendere in mano le redini del match affacciandosi pericolosamente in avanti subito al 4′ con Musah ma sparando tuttavia di poco largo rispetto allo specchio della porta avversaria. Intanto l’arbitro ha già ammonito Bondo nel Milan intorno al 10′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Finalmente manca poco, ci siamo e sarà diretta di Milan Como, partita molto sentita da queste parti che noi adesso analizzeremo da un punto di vista completamente diverso, ovvero con i numeri e le statistiche per provare a capire prima di tutto i trend delle due squadre. Ma anche per vedere insieme chi sarà la vincitrice di questo turno. Come di consueto cominceremo dai rossoneri, il Milan viene da una crisi dove non riesce a essere continua, abbiamo infatti una media punti di 1,8 nelle ultime cinque partite. Gimenez abbiamo visto che gioca troppo lontano dalla porta, il che lo rende meno utile in zona gol. Distanza media di 20 metri dai pali avversari e questo non può che essere un fattore per il momento no del Diavolo.

Il Como invece è la seconda squadra in Serie A per pressing, dopo l’Atalanta che registra quindi 9,8 km percorsi di media da ogni giocatore di movimento che inizia e termina la partita. Il maggior pericolo si chiama Nico Paz che fa registrare con la sua sola presenza in campo la bellezza di 1,3 xg per partita. Un numero che fa sognate sia i tifosi che i fantallenatori. Basterà per un risultato sorprendente? Lo vedremo nell’aggiornamento successivo dove inizierà la diretta di Milan Como con il commento live!

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Musah, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leão; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani; Florenzi, Jiménez, Pavlović, Terracciano, Tomori; Fofana, Loftus-Cheek; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Sottil. All. Conceição. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone. A disp. Reina; Dossena, Iovine, Jack, Moreno, van der Brempt, Vojvoda; Alli, Engelhardt, Perrone, Sergi Roberto; Douvikas, Fadera, Gabrielloni, Ikoné. All. Fàbregas. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Milan Como, dove vedere la partita in streaming video e tv

Per seguire la diretta Milan Como delle ore 18.00 i tifosi rossoneri e comaschi dovranno allacciarsi ai piani Standard o Plus o in alternativa accedere con computer o telefonino alla piattaforma di diretta streaming video.

Ospiti alla caccia del colpaccio

La diretta Milan Como sarà valida per la ventinovesima giornata di Serie A e vedrà sfidarsi due squadre molto diverse e che hanno vissuto una stagione quasi opposta in questa annata, i padroni di casa ad inizio anno doveva essere una delle pretendenti per lo scudetto invece una serie di scelte discutibili e di brutte prestazioni l’hanno portata a ad essere nona in classifica con 44 punti e alla ricerca di un posto in Europa, arrivano alla partita dopo la vittoria 2-3 in rimonta contro il Lecce.

La squadra ospite invece è alla sua prima stagione in Serie A dopo la promozione dello scorso anno e dopo un inizio difficile con pochi risultati a favore grazie al mercato invernale e ad un’ottima guida tecnica ha guadagnato qualche punto in classifica che ora gli permette di essere tredicesimi con 29 punti, si presentano dopo il pareggio 1-1 con il Venezia.

Milan Como, probabili formazioni

Per la diretta Milan Como dello Stadio Giuseppe Meazza i padroni di casa dovrebbero scendere in campo secondo il 4-2-3-1 classico di Sergio Conceiçao con Maignan in porta, Walker e Theo Hernandez gli esterni bassi con Thiaw e Pavlovic difensori centrali a completare il reparto, Musah e Fofana in mediana, trequarti formata da Pulisic e Rafa Leao sulle fasce e Reijnders in posizione centrale alle spalle di Gimenez.

Gli ospiti invece risponderanno con il 4-3-3 proposto da Cesc Fabregas nell’ultima partita con Butez tra i pali, Smolcic, Goldaniga, Kempf e Alex Valle in difesa, centrocampo composto da Caqueret, Perrone e Da Cunha, tridente offensivo con Strefezza e Nico Pazi gli esterni e Assane Diao falso nove in posizione centrale.

Scommessa Milan Como, quote e pronostico

La diretta Milan Como è una partita che sulla carta vede i padroni di casa favoriti per la vittoria finale per via della maggiore qualità della rosa e del posizionamento più alto in classifica, le difficoltà evidenziate però in quasi tutte le partite disputate dai rossoneri però insieme all’ottimo gioco e stato di forma degli ospiti potrebbe favorire i lariani per portarsi a casa dei comipunti da San Siro anche uno solo che sarebbe comunque importante in ottica salvezza.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come bet365, il risultato più probabile è la vittoria del Milan con una quota di 1.80, la vittoria del Como invece è quotata molto più alta a 4.50, mentre il pareggio ha la quota intermedia pari a 3.60.