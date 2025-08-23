Diretta Milan Cremonese streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata di Serie A.

DIRETTA MILAN CREMONESE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

La diretta di Milan Cremonese è una di quelle sfide più storiche della nostra Serie A, è infatti un incontro che inizia nel lontano 1916 e che quindi ha più di cento anni di storia alle spalle come rivalità. Quindi è proprio la situazione ideale per la nostra rubrica sui precedenti, in maniera tale da capire da un punto di vista storico chi potrebbe avere la meglio alla fine di questa prima partita stagionale. La squadra di Allegri parte ovviamente con i favori del pronostico e non solo da un punto di vista tecnico, abbiamo infatti un totale di 35 partite giocate, quasi un campionato completo, in cui i rossoneri si sono imposti sulla squadra di Cremona la bellezza di 20 volte contro invece le 7 della squadra grigiorossa.

Questo ci porta poi a mettere in conto anche le 8 che mancano all’appello in cui le due squadre si sono divise il bottino con un punto a testa. Proprio un pareggio è l’ultimo risultato risalente al 2023 delle due squadre, stagione in cui la Cremonese poi retrocede dopo un solo anno di Serie A nella serie cadetta. Abbiamo dunque un pari per 1-1 dove andò a segno Fagioli, ora in forza alla Fiorentina. Come andrà a finire questo incontro? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Milan Cremonese.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia; Saelemaekers, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Nicola. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA MILAN CREMONESE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Milan Cremonese si potrà seguire in tv su DAZN1 solo in presenza di un doppio abbonamento, la diretta streaming video sarà “regolarmente” su DAZN.

DUE GRADITI RITORNI!

Vicini alla diretta Milan Cremonese, dobbiamo presentare i temi portanti di questa intrigante partita che, alle ore 20:45 di sabato 23 agosto 2025, si gioca per la prima giornata di Serie A 2025-2026. Abbiamo già visto entrambe le squadre in Coppa Italia: esiti diversi, perché il Milan ha vinto mentre la Cremonese ha perso.

I rossoneri hanno aperto il nuovo corso, coinciso con il grande ritorno di Massimiliano Allegri, con un 2-0 interno al Bari; naturalmente c’era grande attesa per il progetto del tecnico livornese, forse il miglior allenatore tra quelli disponibili che adesso sarà inevitabilmente chiamato a un cambio di passo importante.

La Cremonese ha deluso all’esordio, ma ci può anche stare: l’avversaria di Coppa Italia era il Palermo, corazzata di Serie B che allo Zini è passata ai rigori, per Davide Nicola certamente un risultato negativo ma i suoi dettami potrebbero avere bisogno di tempo per entrare davvero nella mente dei calciatori.

La diretta Milan Cremonese si presenta con i rossoneri naturalmente favoriti ma, soprattutto ad agosto, le sorprese non sono una rarità e chissà che a San Siro possa arrivarne una; intanto noi concentriamoci su quanto ci dirà il campo a cominciare dalle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CREMONESE

Nella diretta Milan Cremonese mancano alcuni giocatori, Allegri dovrebbe essere senza Rafael Leao e dunque vista anche la cessione di Okafor punterà su Chukwueze, tornando al tridente, con Santiago Gimenez e Pulisic a completarlo e una linea mediana con la possibile maglia da titolare per Modric, favorito su Loftus-Cheek per andare ad affiancare Samuele Ricci e Youssouf Fofana. In difesa, a protezione di Maignan, dovrebbero esserci Tomori e Strahinja Pavlovic; De Winter più di Athekame come terzino destro, Estupiñan invece ha in Alex Jimenez un potenziale rivale per la corsia mancina.

Ci sono ben quattro squalificati nella Cremonese, che dunque è già rimaneggiata: volti nuovi in difesa con Audero a presidiare la porta, l’ex Filippo Terracciano sul centrodestra e Baschirotto a comandare, poi Bianchetti e due laterali che dovrebbero essere Zerbin e Giuseppe Pezzella, dunque con la fascia destra maggiormente offensiva. Avremo poi un centrocampo con Bondo, lui pure ex Milan non troppo rimpianto, coadiuvato dalle due mezzali Collocolo (o Castagnetti) e Vandeputte (o Alberto Grassi); nel reparto offensivo giocano Manuel De Luca e Federico Bonazzoli, ma attenzione alla candidatura di Okereke.

QUOTE E PRONOSTICO MILAN CREMONESE

Per quanto riguarda la diretta Milan Cremonese sono presenti anche le quote fornite dalla Snai, con vantaggio netto per i rossoneri visto che il segno 1 sulla loro vittoria ha un valore pari a 1,40 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 che regola il successo dei grigiorossi vi consentirebbe di guadagnare una cifra ammontante a ben 7,00 volte la giocata; infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una somma corrispondente a 4,75 volte la posta in palio.