Diretta/ Milan Cremonese (risultato 0-0) streaming video tv: ampio turnover per Pioli

Diretta Milan Cremonese che vede di fronte due formazioni che nel girone di andata si sono accontentate di un pareggio, scialbo, per 0-0. L’ultima volta a San Siro delle due formazioni, nella stagione 1995-1996, è terminato con il risultato di 7-1 firmato dai gol di George Weah e Paolo Di Canio (doppietta). Milan alla ricerca di punti per la volata verso la prossima Champions League con la classifica che dice 57 punti a pari punti con i cugini nerazzurri, avanti nei confronti del diavolo rossonero. Lazio, seconda in classifica, distante appena 4 punti e Juventus, terza in campionato, che è separata da 3 punti. Osservato speciale la Roma che, come il Milan e Inter, si ritrova a quota 57 in classifica.

Ogni occasione è buona per scappare e lo sa bene Stefano Piola che punta sulla dinamicità di Rafael Leao, sempre più determinante in zona gol (due gol ed un assist nelle ultime partite contro Roma e Lecce). Cremonese a quota 20 punti, con ben 37 punti di differenza dalla Milano rossonera e salvezza sempre più complessa con il Verona e Spezia a quota 27 al terz’ultimo e quart’ultimo posto. La formazione di Alvini prima e Ballardini dopo, risulta essere la squadra che ha subito più gol in campionato (58). MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Brahim Diaz; Origi. Allenatore: Stefano Pioli CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Benassi, Meité, Pickel; Galdamés, Buonaiuto; Afena-Gyan. Allenatore: Davide Ballardini (Marco Genduso)

La diretta tv di Milan Cremonese non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 33^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti.

Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MILAN CREMONESE: I TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Milan Cremonese, gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita allo stadio “San Siro” di Milano. Al momento le due squadre si sono scontrate cinque volte nella storia: il bilancio racconta di altrettanti successi rossoneri. La prima sfida risale al 18 febbraio 1990, vittoria del Milan per 2-1 nel match valevole per il campionato di Serie A.

Il 24 novembre 1991, invece, rossoneri vittoriosi 3-1. Meno netta l’affermazione del 13 febbraio 1994 quando il Milan si impose di misura (1-0). L’ultima sfida è anche quella con più reti all’attivo: il 12 maggio 1996, infatti, la formazione di casa si impose addirittura 7-1 al cospetto dei grigiorossi nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. (Giulio Halasz)

MILAN CREMONESE: DERBY A SENSO UNICO?

Milan Cremonese, partita in diretta da San Siro alle ore 21:00 di mercoledì 3 maggio, si gioca per la 33^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Derby a senso unico? Possibile, in ogni caso il Milan che attende il “vero” derby nella semifinale di Champions League si è salvato per il rotto della cuffia nel pazzo finale dell’Olimpico, evitando una sconfitta contro la Roma che sarebbe stata davvero sanguinosa nell’ottica della corsa al quarto posto, e dunque mantenendo assolutamente vive le speranze di prendersi l’obiettivo che, ovviamente, rimane molto importante.

La Cremonese tecnicamente può ancora salvarsi: ha sprecato una bella occasione pareggiando in casa con il Verona, ma bisogna dire che il punto conquistato allo Zini ha comunque tenuto i grigiorossi con una possibilità aperta, per quanto difficile sarà condurre la nave in porto. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Milan Cremonese; aspettando che la partita prenda il via, possiamo tracciare un bilancio sulle possibili scelte operate da parte dei due allenatori, e dunque prendiamoci tempo per leggere insieme le probabili formazioni del match di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CREMONESE

Turnover per Stefano Pioli nella diretta Milan Cremonese? Da valutare: intanto Tomori è squalificato, quindi Thiaw e Kalulu potrebbero rappresentare la coppia centrale davanti a Maignan con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni. A centrocampo cerca spazio Pobega: potrebbe anche giocare in luogo di Krunic, o magari di Bennacer spostando il bosniaco sulla trequarti; Tonali dovrebbe andare per la conferma, invece sugli esterni da vedere il ballottaggio Messias-Saelemaekers a destra (occhio anche a Brahim Diaz) e Rafael Leao certo di giocare a sinistra, con Giroud come attaccante.

Nella Cremonese mancherà Quagliata: Vasquez e Lochoshvili a protezione di Carnesecchi, Sernicola e Valeri come sempre schierati sulle corsie laterali in qualità di terzini. In mediana il regista basso dovrebbe essere Castagnetti; Pickel e Meité, uno degli ex, sarebbero le due mezzali con Buonaiuto che farebbe il passo avanti sulla trequarti. Davanti invece Tsadjout, altro calciatore della Cremonese con trascorsi nel Milan, è da valutare: in caso di forfait Davide Ballardini si affiderà alla coppia formata da Okereke e Dessers, senza dimenticarsi comunque dell’esperienza di Daniel Ciofani.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Milan Cremonese possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,32 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 5,00 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 9,75 volte la vostra giocata.











