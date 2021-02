Diretta Milan Crotone/ Streaming video tv: tutto facile per Pioli? (Serie A)

DIRETTA MILAN CROTONE: TUTTO FACILE PER PIOLI!

Milan Crotone, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 7 febbraio 2021, per la ventunesima giornata di Serie A. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che, sulla carta, la diretta di Milan Crotone non dovrebbe avere storia: 46 punti per i padroni di casa rossoneri, 12 per gli ospiti calabresi che sono chiamati a un’impresa difficilissima e che d’altronde, qualora riuscisse, passerebbe alla storia del Crotone e sarebbe una spinta enorme nella lotta salvezza, anche dal punto di vista psicologico. Giovanni Stroppa ci proverà, ma sicuramente gli occhi sono puntati tutti sul Milan di Stefano Pioli, che con la vittoria di Bologna ha chiuso bene un mese di gennaio complicato e ora vuole iniziare bene febbraio, che comincia “dolce” ma diventerà molto impegnativo nella sua seconda metà, con il derby e la Roma più il ritorno della Europa League. Sarà tutto scontato oppure Milan Crotone saprà sorprenderci? Il campo ci dirà la verità…

DIRETTA MILAN CROTONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Crotone sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go tramite sito e app.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CROTONE

Eccoci adesso all’analisi delle probabili formazioni di Milan Crotone. Stefano Pioli potrebbe confermare Tomori al centro della difesa con Romagnoli, per il resto la retroguardia sarà quella titolare. A centrocampo scalpita Bennacer, in ballottaggio con Tonali per giocare dal primo minuto al fianco di Kessiè, stesso discorso per Calhanoglu che potrebbe ritrovare la maglia da trequartista alle spalle di Ibrahimovic, mentre come ala destra Saelemaekers sembra favorito su Castillejo. Nel Crotone di Giovanni Stroppa Messias è squalificato, dunque in attacco ci sarà Di Carmine per affiancare Simy, mentre nel cuore della mediana dovremmo vedere Vulic con Zanellato e Benali e sulla destra i guai fisici di Pereira favoriscono Rispoli. Infine, doppio ballottaggio in difesa con Magallan e Djidji che sembrano favoriti su Golemic e Luperto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Milan Crotone in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. I rossoneri partono favoriti, per cui il segno 1 è quotato a 1,24, mentre poi si sale a quota 6,50 in caso di segno X per il pareggio e fino a 11,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria del Crotone.



