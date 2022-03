Diretta/ Milan Empoli streaming video tv: rossoneri per la vetta (Serie A)

DIRETTA MILAN EMPOLI: ROSSONERI FAVORITI!

Milan Empoli, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio San Siro di Milano, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A. Una gara molto importante per entrambe le formazioni, seppur per motivi diversi: i rossoneri sono a caccia di punti importanti per confermare la vetta della classifica e tenere a debita distanza Inter e Napoli, mentre gli azzurri vogliono ritrovare i tre punti dopo un periodo no e abbandonare la zona calda della classifica.

Il Milan arriva a questo appuntamento dall’importante vittoria per 0-1 contro il Napoli: successo che porta la firma di Olivier Giroud, sempre più decisivo nei big match. Il Diavolo è primo in classifica con 60 punti, frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. L’Empoli, invece, è situato al tredicesimo posto con 32 punti, raccolti grazie a 8 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio esterno per 0-0 contro il Genoa: testa rialzata dopo i ko contro Sampdoria e Juventus.

DIRETTA MILAN EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Milan Empoli sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, canali che trovate al numero 201 oppure 202 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati Sky; come sempre l’alternativa è la piattaforma DAZN che fornisce su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A. In questo caso per vedere la diretta Milan Empoli in streaming video; potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Milan Empoli, al via tra pochi minuti allo stadio San Siro di Milano. Parecchie assenze da ambo le parti, iniziamo la nostra analisi dalla formazione di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno dei lungodegenti Kjaer e Bakayoko, senza dimenticare l‘indisponibilità di Theo Hernandez, fuori per squalifica. Diavolo in campo con il 4-2-3-1 e con il solito Maignan in porta. Linea a quattro composta da Calabria, Tomori, Kalulu e Florenzi. Turno di riposo per Tonali in mezzo al campo, in mediana spazio a Kessie e Bennacer. Saelemaekers è in vantaggio su Messias sulla fascia destra, mentre confermati Brahim Diaz e Leao. In attacco fiducia a Giroud, reduce dal timbro contro il Napoli. Passiamo adesso all’Empoli, con Andreazzoli privo di Haas, Ekong e Marchizza, per tutti e tre stagione finita. 4-3-1-2 con Vicario in porta, linea a quattro formata da Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi. Asllani in cabina di regia affiancato da Zurkowski e Bandinelli, mentre sulla trequarti agirà Bajrami. Davanti ci sarà Henderson a sostegno di Andrea Pinamonti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Come facile immaginare, le quote della diretta Milan Empoli dicono che i rossoneri sono i favoriti del pronostico nella sfida contro i toscani. Le principali agenzie di scommesse danno pressoché per certo il successo di Tomori e compagni, prendiamo ad esempio le quote dell’agenzia Sisal: l’1 è dato a 1,35, il pareggio a 5,00, il trionfo esterno dell’Empoli a 8,50. Bookmakers allineati, dunque, sulla vittoria del Diavolo. Ed è anche prevista una pioggia di gol: l’Over 2,5 è pagato 1,57, mentre l’Under 2,5 è quotato 2,20. Perfettamente equilibrata, invece, la scommessa sui gol segnati dalle due squadre: Gol e No Gol pagano 1,85 volte la posta.

