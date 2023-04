Diretta/ Milan Empoli, streaming video tv: vittorie scacciacrisi? (Serie A)

DIRETTA MILAN EMPOLI: TRASFERTA A SAN SIRO PER I TOSCANI

La diretta Milan Empoli, gara in programma venerdì 7 aprile alle ore 21:00, vede due squadre reduci da vittorie senza subire gol. Sicuramente più appariscente per scarto e caratura dell’avversario quella dei rossoneri capaci di archiviare la pratica Napoli con un netto 4-0 alla capolista. Il poker rifilato ai partenopei ha tolto il Milan da un brutto periodo dovuto alle sconfitte di Firenze e Udine oltre al pari interno con la Salernitana. Anche l’Empoli arrivava da un momento complicato e con il successo contro il Lecce ha messo alle spalle le striscia da otto partite di fila senza vittoria con due pareggi e sei sconfitte, quattro di esse consecutive.

I rossoneri a San Siro hanno collezionato 29 punti in 13 partite, un bottino di tutto rispetto che sta permettendo al Milan di lottare per la Champions League. Al netto del pareggio deludente con la Salernitana, nell’ultimo periodo tra le mura amiche la squadra di Pioli ha battuto Torino, Atalanta e Tottenham. L’Empoli in trasferta, dopo il colpaccio proprio a Milano contro l’Inter, ha tirato il freno perdendo con Roma, Monza e Atalanta oltre al pari nel derby toscano con la Fiorentina. Fin qui gli azzurri sono tra le sei squadre ad avere meno punti che partite nel computo totale in esterna insieme a Verona, Cremonese, Sampdoria, Spezia e Salernitana.

MILAN EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Milan Empoli sarà visibile sia su Dazn che su Sky Sport. Per quanto riguarda la piattaforma streaming bisognerà avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile. Se invece la si vuole vedere attraverso l’emittente televisiva, anche qui previo abbonamento al pacchetto Calcio.

La visione della diretta Milan Empoli è inoltre trasmessa in streaming video e si potrà anche qui scegliere se vederla sull’app di Dazn o Sky Go su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per Dazn, esiste la possibilità di assistere all’evento anche su console

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Milan Empoli vede i rossoneri scendere in campo col 4-3-3. In porta ci sarà Mike Maignan, la difesa è tornata a quattro con Calabria e Theo Hernandez terzini più la coppia Kjaer e Tomori. Trio di centrocampo composto da Tonali, Bennacer e Krunic. Confermatissimo Brahim Diaz insieme a Giroud e Leao, reduce dalla doppietta di Napoli.

L’Empoli risponde col 4-3-1-2 con Perisan tra i pali. Ebuehi, De Winter, Luperto e Parisi formeranno la muraglia dinanzi al proprio estremo difensore. Fazzini, Marin e Bandinelli saranno i guardiani del centrocampo mentre a svolgere il ruolo di trequartista Baldanzi. L’eroe col Lecce Caputo farà coppia invece con Satriano in avanti.

