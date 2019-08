Diretta Milan Feronikeli/ Streaming video e tv: inedita amichevole in Kosovo

Milan Feronikeli, in diretta dal Fadil Vokkri Stadium di Pristina, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, sabato 10 agosto. Si tratta di una partita amichevole a suo modo storica: Milan Feronikeli infatti è il debutto dei rossoneri in Kosovo, certamente un evento molto atteso da queste parti con un club che ha fatto la storia del calcio mondiale. Passerella di lusso dunque per i campioni nazionali locali del Feronikeli, per Marco Giampaolo invece sarà soprattutto l’occasione per fare un nuovo test in vista dell’inizio del campionato, dal quale ci separano ormai solamente due settimane. Il Milan nelle scorse settimane non ha fatto benissimo nella ICC 2019: un pareggio contro il Manchester United (poi sconfitta ai rigori) e due ko, sia pure entrambi di misura, contro il Bayern Monaco e poi contro il Benfica ad opera dell’ex Taarabt. Oggi l’avversario sarà di caratura ben differente, ma al di là del risultato Giampaolo si aspetta naturalmente progressi in termini di gioco e di personalità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILAN FERONIKELI

Ricordiamo a tifosi e appassionati che la sfida amichevole Milan Feronikeli in diretta tv sarà trasmessa questa sera sul canale tematico Milan Tv, che è disponibile per gli abbonati al canale numero 230 della piattaforma satellitare Sky (ma con abbonamento separato). Quanto alla diretta streaming video, è stato annunciato che le immagini saranno disponibili anche sul profilo Facebook dei rossoneri.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FERONIKELI

Per le probabili formazioni di Milan Feronikeli, possiamo osservare che Marco Giampaolo dovrebbe conservare il 4-2-3-1 come modulo di partenza. Ecco quindi che vedremo in porta dal primo minuto Gigio Donnarumma, protetto dalla coppia centrale di difesa Musacchio-Romagnoli e ai lati dai terzini Calabria e Rodriguez, pur con Conti in ballottaggio. Per la mediana situazione interessante con cinque uomini per tre maglie: Borini, Biglia e Calhanoglu sono infatti insidiati da Krunic e Bennacer. Arrivando all’attacco, ecco che toccherà a Suso fare da trequartista a supporto delle due punte Castillejo e Piatek, centravanti di riferimento per il Milan versione 2019-2020. Parlando del Feronikeli, il tecnico Ramadami chiaramente punterà solo sui titolari visto il valore dell’avversario e nel 4-2-3-1 indichiamo chi era stato già scelto dal mister in Europa League. Ecco quindi che in porta vi sarà Smakiqi, poi difesa a quattro composta da Hoxha, Laadrovd, Prekazi e Islami. Per la mediana si fanno avanti Dabiqal e Bojku, con Fazilu sulla trequarti a sostegno dell’attacco composto dalle ali Hotl e Carioca Jean più Rexha prima punta.



