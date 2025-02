Diretta Milan Feyenoord (risultato 1-0): inizio primo tempo

Nemmeno un giro di orologio e il Milan sfrutta il fattore campo con la rete di Gimenez con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Milan che è partito benissimo in questa sfida. Leao prova l’azione solitaria ma viene prontamente fermato dalla difesa; poco dopo tentativo di Reijnders che si spegne alto sul fondo. Il Milan sembra avere una marcia in più rispetto agli avversari.

DIRETTA/ Inter Monza Primavera (risultato finale 4-1): i nerazzurri dilagano e vincono! (18 febbraio 2025)

Tentativo adesso da parte dell’ex Valencia Musah. Il pallone termina fuori. Gli olandesi al momento vengono schiacciati costantemente dal Milan, in piena gestione della sfida. (Marco Genduso)

Diretta Milan Feyenoord (risultato 0-0): le formazioni ufficiali, via!

Al via della diretta Milan Feyenoord, dobbiamo osservare che finora i rossoneri in questa stagione hanno sfruttato abbastanza bene il fattore campo in Champions League: dopo la sconfitta al debutto contro il Liverpool, sono arrivate tre vittorie consecutive contro Bruges, Stella Rossa e Girona, anche se solamente contro i belgi con due gol di scarto, che eviterebbero il ricorso ai tempi supplementari. Attenzione però alla buona attitudine del Feyenoord in trasferta: due vittorie sui campi di Girona e Benfica più il pareggio in rimonta contro il Manchester City, anche se l’eccezione è stato il crollo per 6-1 a Lille.

Milan si qualifica agli ottavi se.../ Champions League, risultati utili contro Feyenoord (18 febbraio 2025)

A San Siro l’unico precedente ufficiale risale invece addirittura al 12 novembre 1969, nell’andata degli ottavi di Coppa dei Campioni: vinse il Milan allora detentore del titolo per 1-0 con gol di Nestor Combin, ma sono passati ormai ben 56 anni, quindi forse è meglio leggere le formazioni ufficiali e poi lasciar parlare l’attualità con la diretta Milan Feyenoord! MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, S. Pavlovic, T. Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Rafael Leao; S. Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Hadj Moussa, Redmond, Paixao. Allenatore: Pascal Bosschaart (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Calciomercato Milan News/ Rinnovi per Reijnders e Maignan, si prova con Theo Hernandez (18 febbraio 2025)

Milan Feyenoord, la situazione delle squadre

La diretta Milan Feyenoord delle ore 18.45 sarà valida per il ritorno degli spareggi del nuovo formato della Champions League, a scendere in campo sono due squadre che hanno avuto qualche difficoltà durante la stagione nei rispettivi campionati che hanno portato all’esonero degli allenatori scelti ad inizio anno, i padroni di casa non riescono ancora ad avere un buon gioco e nonostante gli innesti del mercato invernale sono al settimo posto in Serie A.

Gli ospiti invece hanno una migliore posizione in classifica ma per via dell’importanza del campionato anche loro non raggiungerebbero la Champions League della prossima stagione essendo al quarto posto in Eredivisie, la gara d’andata ha visto il Feyenoord vincere 1-0 sul Milan con un gol di Paixao nei minuti iniziali su errore di Maignan

Diretta Milan Feyenoord, come seguire la partita in streaming video tv

Per seguire la diretta Milan Feyenoord, come per tutte le altre partite delle competizioni europee, sarà necessario che i tifosi e gli interessati abbiano sottoscritto un abbonamento a Sky Sport, potranno quindi sintonizzarsi ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K o Sky Sport (canale 253), o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

Milan Feyenoord, i probabili protagonisti della gara

Per la difficile diretta Milan Feyenoord dello Stadio Giuseppe Meazza i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo da Sergio Conceiçao con il solito 4-3-3 con Maignan tra i pali, Walker e Theo Hernandez gli esterni bassi con Pavlovic e Tomori difensori centrali a completare il reparto, Fofana, Musah e Reijnders in mezzo al campo, tridente offensivo composto da Leao e Pulisic sulle fasce e l’ex Gimenez come punta centrale.

Gli ospiti saranno schierati dal tecnico Pascal Bosschaart a specchio con un 4-3-3 che vede Wellenreuther in porta, Hartman, Hancko, Beelen e Read in difesa, Moder, Milambo e Ivanusec a centrocampo, Paixao e Hadji Moussa gli esterni offensivi con Ueda riferimento centrale.

Scommesse Milan Feyenoord, quote e pronostico

La diretta Milan Feyenoord è una gara che nonostante l’esito di quella d’andata si appresta ad essere molto diversa, la squadra di casa sarà schierata in una maniera più equilibrata e dovrà giocare per vincere per riuscire a passare il turno, i suoi tifosi e tutto lo stadio la spingerà e questo potrebbe mettere in difficoltà gli avversari che dovranno riuscire a mantenere l’attenzione in fase difensiva. Secondo i siti di scommesse, in particolare bet365, la quota minore e quindi il risultato più probabile è la vittoria del Milan data a 1.38, la quota più alta è quella della vittoria del Feyenoord data a 8.00 e la quota intermedia è quella del pareggio data a 4.75