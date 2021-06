DIRETTA MILAN FIORENTINA PRIMAVERA/ Video streaming tv: 10 incroci in 4 anni

DIRETTA MILAN FIORENTINA PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Non stupisce naturalmente osservare che la diretta di Milan Fiorentina Primavera ci offrirà una partita dalla tradizione ricchissima. Anche limitandoci ai soli precedenti più recenti, possiamo contare dieci partite dal settembre 2016 ad oggi, di cui cinque sono andate in scena nel Campionato Primavera 1 a girone unico, con un bilancio di due vittorie per la Fiorentina e tre pareggi, dunque nella competizione il Milan non ha ancora mai vinto. Allargando lo sguardo a tutti questi ultimi dieci precedenti, ecco che il Milan ne aveva vinti in sequenza i primi tre, ma da allora digiuna, perché in seguito abbiamo registrato ben quattro vittorie per la Fiorentina Primavera più tre pareggi – ultimo successo per i rossoneri mercoledì 29 novembre 2017. In particolare, i viola hanno una striscia aperta di tre vittorie consecutive, delle quali due ottenute in questa stagione fra campionato e Coppa Italia, sempre in Toscana: 2-1 in Coppa mercoledì 3 febbraio e poi 3-1 in campionato nel match d’andata, disputato a causa del Covid sabato 6 marzo scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILAN FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Fiorentina Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

MILAN FIORENTINA PRIMAVERA: SCONTRO DI METÀ CLASSIFICA!

Milan Fiorentina Primavera, in diretta oggi pomeriggio, mercoledì 9 giugno 2021, con fischio d’inizio alle ore 17.00, si gioca per la ventottesima e terzultima giornata del Campionato Primavera 1 complicato dalla pandemia di Coronavirus, proponendoci dunque l’ennesimo turno infrasettimanale per avvicinarsi sempre di più alla fine della stagione. Come possiamo presentare la diretta di Milan Fiorentina Primavera? Innanzitutto, ricordiamo le rispettive posizioni in classifica: il Milan è ottavo con 41 punti, piazzamento non esaltante ma vicino a posizioni ben più nobili, dunque con un bel finale di stagione si potrebbe ancora sognare. Per la Fiorentina invece dodicesimo posto a quota 28 punti, l’obiettivo è chiudere il campionato nel migliore modo possibile.

Nella scorsa giornata il Milan Primavera ha vinto per 0-2 sul campo dell’Ascoli, mentre la Fiorentina ha perso per 0-1 in casa contro la Juventus. Tutto questo premesso, i rossoneri partono favoriti: sarà davvero così in Milan Fiorentina Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA PRIMAVERA

Infine, eccoci pure all’analisi delle probabili formazioni per Milan Fiorentina Primavera. Mister Giunti potrebbe schierare i padroni di casa rossoneri con questo possibile modulo 4-3-3: in porta Moleri; davanti a lui difesa a quattro formata da Coubis, Michelis, Filì e Kerkez; a centrocampo il possibile terzetto formato da Tolomello, Saco e Mionic; infine in attacco il centravanti Tonin affiancato dalle due ali Nasti e Capone. La replica degli ospiti gigliati di mister Aquilani potrebbe invece concretizzarsi nel seguente modulo 3-4-1-2: Fiorini, Dutu e Frison a comporre la difesa a tre davanti al portiere Fogli; ecco poi a centrocampo da destra a sinistra Milani, Corradini, Bianco e Pierozzi, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Agostinelli a supporto della coppia d’attacco formata da Munteanu e Spalluto.

