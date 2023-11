Diretta/ Milan Fiorentina (risultato finale 1-0): i rossoneri ritrovano la vittoria (25 novembre 2023)

DIRETTA MILAN FIORENTINA (RISULTATO FINALE 1-0): I ROSSONERI RITROVANO LA VITTORIA IN CAMPIONATO

Il Milan ritrova la vittoria in campionato che mancava dallo scorso 7 ottobre, a San Siro i rossoneri battono la Fiorentina per 1-0 grazie al gol realizzato su calcio di rigore da Hernández alla fine del primo tempo. In contropiede Jović non riesce a chiudere i giochi calciando addosso a Terracciano, Pioli decide così di sostituirlo con Camarda che a 15 anni e 8 mesi diventa il più giovane esordiente nella storia della Serie A. Nel recupero i viola sfiorano il pareggio con Maxime Lopez che sfiora il palo e soprattutto con Mangradora che calcia a botta sicura, Maignan ci mette la faccia, in tutti i sensi: la parata miracolosa del portiere francese salva il risultato, peccato per la pallonata in pieno volto che lo stordisce per qualche istante. {agg. di Stefano Belli}

Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Quote: Jovic-Bonaventura, sfida degli ex! (Serie A, 25 novembre 2023)

MILAN FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Fiorentina sarà disponibile per gli abbonati sulla televisione satellitare, quindi anche con la consueta possibilità di seguirla su device come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go. Va inoltre segnalato che tutte le partite di Serie A sono garantite dalla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per trasmettere tutto il campionato di calcio. Di conseguenza gli abbonati al portale potranno assistere alle immagini del match, che sarà ovviamente in diretta streaming video o con l’opzione di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Pronostico Milan Fiorentina/ Ielpo: “Match da tripla, sugli infortuni…” (25 novembre 2023, esclusiva)

1-0, MASSIMO SFORZO PER I VIOLA

Quando mancano venti minuti al novantesimo il Milan è sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0. In questa fase del match i viola profondono il massimo sforzo nel tentativo di pareggiare almeno i conti a San Siro, al 56’ Tomori stende Bonaventura al limite dell’area di rigore. Il centrocampista ospite chiede il cartellino rosso ma per Di Bello non era chiara occasione da gol. Punizione battuta da Biraghi che va direttamente in porta, peccato che il pallone si infranga sulla barriera rossonera. Al 62’ altra chance per la formazione allenata da Italiano con Nico González che continua a non vedere la porta di Maignan, stavolta è il palo a fermarlo. Al 68’ contatto dubbio in area di rigore tra Calabria e Parisi, colpo alla bocca dello stomaco per il terzino che comunque era intervenuto in ritardo, motivo per cui il direttore di gara non prende provvedimenti. Nel frattempo Nzola rileva Beltrán che deve rimandare l’appuntamento con il primo gol in Serie A – l’attaccante argentino si è già sbloccato in Conference League con una doppietta nella gara contro il Čukarički. {agg. di Stefano Belli}

Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Diretta tv: sera speciale per Jovic (Serie A, 24 novembre 2023)

1-0, BELTRÁN NON COGLIE L’ATTIMO

Fuori Arthur, dentro Maxime Lopez: questa la prima mossa di Italiano per il secondo tempo di Milan-Fiorentina. I rossoneri attaccano la profondità al 49’ con Hernández che crossa per l’incornata di Chukwueze, Terracciano fa buona guardia in mezzo ai pali e sventa sul nascere anche l’eventuale tap-in di Calabria. Sul ribaltamento di fronte successivo i rossoneri si fanno trovare scoperti, Beltrán si invola verso la porta di Maignan ma si allunga troppo la sfera che viene così recuperata dal portiere francese. Il quale si accascia a terra lamentando crampi, Pioli per precauzione dice a Mirante di tenersi pronto ma il numero 16 fa un cenno alla panchina dicendo che può rimanere in campo. I viola insistono con Nico González che al 54’ non trova la porta, palla sul fondo e risultato che rimane di 1 a 0 in favore dei padroni di casa. {agg. di Stefano Belli}

1-0, HERNÁNDEZ DAL DISCHETTO!

Guizzo improvviso del Milan che al 23’ si accende tutto d’un tratto con Pulisic che scalda i guantoni di Terracciano, il portiere della Fiorentina è bravissimo a respingere in calcio d’angolo. Dall’altra parte del campo Sottil continua a disegnare cross ingiocabili per i suoi compagni e così Maignan può dormire sonni tranquilli. Alla mezz’ora Milenković vince il contrasto con Chukwueze all’interno dell’area di rigore e gli porta via il pallone senza commettere fallo, giustamente l’arbitro Di Bello non interviene e lascia giocare. Sul prosieguo dell’azione grande apertura di Reijnders per Calabria che calcia da posizione defilata anziché rimetterla al centro dove Jović era pronto a ribadire in rete. Al 40’ nuova iniziativa dei viola con Duncan che scarica per Nico González, il sinistro a giro dell’argentino sorvola l’incrocio dei pali. Sul ribaltamento di fronte successivo Chukwueze viene murato da Biraghi che al 43’ devia un cross di Calabria e per poco non mette in difficoltà Terracciano che se la cava comunque in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Pobega stacca di testa, l’estremo difensore ospite gli dice di no, l’azione prosegue ma Pulisic sbaglia il controllo e si trascina la sfera sul fondo. I rossoneri chiudono in crescendo e nel recupero si procurano un calcio di rigore con Hernández che prende il tempo a Parisi e lo costringe a commettere fallo dentro l’area. Dagli undici metri l’esterno francese trasforma il penalty in maniera cinica e manda tutti al riposo sull’1-0. {agg. di Stefano Belli}

0-0, DUNCAN CALCIA MALE

Non decolla il match tra Fiorentina e Milan che continuano a temporeggiare, solamente al 18’ i viola tentano un timido affondo con Sottil che sbaglia completamente la misura del cross per Nico González: palla sul fondo e rimessa per i rossoneri che non sembrano avere particolare interesse a innalzare i ritmi di gioco a San Siro, in considerazione delle tante assenze e dell’imminente impegno di martedì prossimo in Champions League contro il Borussia Dortmund che potrebbe essere determinante per il passaggio del turno. Al 19’ gli uomini di Italiano costruiscono una bella azione che non viene finalizzata da Duncan, l’ex-Sassuolo colpisce malissimo la sfera che si impenna. Successivamente l’arbitro Di Bello ferma il gioco per consentire allo staff medico di entrare in campo e soccorrere Parisi che riceve un pestone da Hernández. Solo una botta per il terzino che si rialza dolorante ma non dovrebbe avere problemi a proseguire. Risultato sempre fermo sullo 0-0 quando ci stiamo avvicinando alla mezz’ora del primo tempo. {agg. di Stefano Belli}

0-0, PRIME SCHERMAGLIE IN CAMPO

Prima del calcio d’inizio i capitani di Milan e Fiorentina, Calabria e Biraghi, leggono un appello per la giornata contro la violenza sulle donne. Quando l’arbitro Di Bello dà il via alle ostilità i viola si propongono subito in avanti conquistando un calcio d’angolo, dalla bandierina il pallone si dirige verso Nico González che viene contrastato dalla retroguardia rossonera. Tridente inedito per Pioli che dovendo rinunciare a Giroud (squalificato), Leão e Okafor (infortunati) si affida a Chukwueze, Pulisic e Jović ancora a secco di gol in questo campionato. Stesso discorso per Beltrán che se non altro si è sbloccato in Conference League. Al momento il punteggio è fermo sullo 0-0 ma siamo solamente alle prime schermaglie qui a San Siro dove è in programma uno dei tre big match che caratterizzano la 13^ giornata di Seria A, apertasi con l’imbarazzante sconfitta della Lazio in casa della Salernitana ultima in classifica. {agg. di Stefano Belli}

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida che vede affrontarsi Milan Fiorentina presenta una delle gare più importanti di questo turno valevole per la tredicesima giornata. Guardando la classifica si nota come il Milan si ritrova in terza posizione con 23 punti collezionati dei 36 disponibili. I gol totali sono 20 mentre quelli subiti 14. Grandi assenti della sfida i due giocatori fondamentali nel gioco dei rossoneri: stiamo ovviamente parlando di Olivier Giroud e Rafael Leao. Il primo a causa di un’espulsione nell’ultimo match; il secondo per un infortunio muscolare. Assente anche lo svizzero Okafor. Milan che potrà contare sull’ex di turno Jovic. Fiorentina che si ritrova al sesto posto in classifica con tre punti in meno rispetto alla compagine milanese.

Cerca spazio l’argentino Nico Gonzalez che durante la sosta ha giocato contro Uruguay e Brasile senza però lasciare il segno. Per l’attaccante argentino sei gol in questo campionato in 11 partite che certificano la sua importanza e centralità all’interno della formazione allenata da mister Vincenzo Italiano. I gol subiti dalla formazione in maglia viola risultano essere 16. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Milan Fiorentina, poi la partita comincia! MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jović, Pulisic. A disp. Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Simić; Adli, Krunić, Loftus-Cheek, Romero; Camarda, Traorè. All. Pioli. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martínez Quarta, Milenković, Biraghi; Arthur, Duncan; González, Bonaventura, Sottil; Beltrán. A disp. Christensen, Martinelli; Comuzzo, Mina, Pierozzi; Amatucci, Barák, Infantino, Lopez, Mandragora; Brekalo, Ikonè, Kouamé, Nzola. All. Italiano. (Marco Genduso)

TESTA A TESTA

La diretta Milan Fiorentina racconta di molti testa a testa nella storia. Le due squadre infatti si sfideranno per la 180esima volta, fin qui il Milan ne ha vinte 79 contro le 52 dei viola. Nell’ultimo precedente sono stati i toscani ad avere la meglio con le reti di Nico Gonzalez su rigore e Jovic, che questa volta invece difenderà i colori dei rossoneri. Theo Hernandez n gol quella sera per il Milan. Stesso risultato anche dell’ultimo successo rossonero con la Fiorentina vale a dire il 2-1 firmato Leao e autogol di Milenkovic al novantaduesimo, intervallati dal pari momentaneo di Barak.

In molti ricorderanno la gara del Franchi terminata 4-3 di novembre 2021. Primo tempo chiuso 2-0 dalla Fiorentina con le reti di Duncan e Saponara, tris nella ripresa di Vlahovic e doppietta lampo di Ibrahimovic tra il 62′ e 67′. Come se non bastasse Vlahovic segna ancora per il 4-2, reso poi definitivamente 4-3 con l’autorete ininfluente di Venuti. Molto bella anche la partita di febbraio dello stesso anno terminata 3-2 per i lombardi con i gol di Ibrahimovic, Diaz e Calhanoglu da una parte, Pulgar e Ribery dall’altra. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIAVOLO PER IL RILANCIO!

Milan Fiorentina, che è in diretta da San Siro alle ore 20:45 di sabato 25 novembre, si gioca per la tredicesima giornata nel campionato di Serie A 2023-2024. Il Diavolo torna in campo dopo la sosta con la necessità di fare punti: il Milan infatti non vince da quattro partite, ha perso due volte in casa e in altre due occasioni si è fatto rimontare due gol di vantaggio in trasferta, era successo a Napoli e poi anche a Lecce, segno dunque di una squadra che in questo momento non riesce ad avere il killer instinct per chiudere le partite e, di conseguenza, si è allontanato dalla vetta che ora dista 8 punti (ma c’è anche un -6 dalla Juventus).

La Fiorentina aveva perso tre partite consecutive, rallentando parecchio una marcia che in avvio di campionato era stata ottima; poi i viola si sono ripresi appena prima della sosta, battendo il Bologna al Franchi, e con il successo nel derby dell’Appennino hanno agganciato l’Atalanta al quinto posto, potendo tornare a sognare la qualificazione in Champions League. La diretta di Milan Fiorentina sarà parecchio interessante, aspettando che a San Siro si giochi facciamo le nostre valutazioni sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

Si avvicina la diretta Milan Fiorentina e le scelte di Stefano Pioli sono obbligate: Giroud è squalificato, Rafael Leao è infortunato, Okafor si è fermato pochi giorni fa e Calabria non sta bene. Nel tridente offensivo dunque spazio all’ex Luka Jovic con Chukwueze, mentre Pulisic stringerà i denti e dovrebbe giocare a sinistra, sull’altro versante in difesa ci sarà Florenzi in caso di forfait di Calabria. A centrocampo Krunic dovrebbe essere il playmaker (favorito su Adli) con Loftus-Cheek e Reijnders sulle mezzali, in difesa è sempre fuori lo sfortunato Kalulu e dunque Thiaw-Tomori coppia davanti a Maignan, con Theo Hernandez ovviamente a sinistra.

Anche la Fiorentina deve fare i conti con qualche indisponibilità: a destra è piena emergenza e dunque si adatta ancora Parisi, poi squalificato Ranieri con tandem centrale che sarà formato da Milenkovic e Martinez Quarta, a protezione di Pietro Terracciano. A sinistra giocherà per forza Biraghi, a centrocampo invece si va con Arthur Melo e Duncan (ma attenzione all’opzione Mandragora) e davanti a loro il grande ex Bonaventura, stretto tra due esterni che dovrebbero essere Ikoné e Nico Gonzalez anche se resta viva l’opzione Kouamé. Come prima punta, Nzola è in vantaggio su un Beltran non al top della condizione.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Milan Fiorentina, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,95 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,45 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3,80 volte l’importo investito con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA