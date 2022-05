DIRETTA/ Milan Fiorentina video streaming tv: i viola sanno come vincere a San Siro

DIRETTA MILAN FIORENTINA: I TESTA A TESTA

Milan Fiorentina è certamente una partita affascinante, che è anche ricca di storia: in epoca recente, vale a dire poco meno di 10 anni fa, le due squadre avevano dato vita a una bella battaglia per la qualificazione in Champions League, quando ancora l’onore toccava soltanto alle prime tre classificate. Le ultime 10 partite hanno fatto registrare cinque vittorie del Milan e tre della Fiorentina, con due pareggi; spicca però il fatto che i viola tra il 2017 e oggi siano riusciti a vincere per due volte a San Siro. L’ultima è quella del dicembre 2019: sulla panchina rossonera sedeva ancora Marco Giampaolo, che di lì a breve sarebbe stato esonerato in favore di Stefano Pioli, che è anche uno dei tanti ex o doppi ex che hanno caratterizzato questa rivalità.

nUn altro è Vincenzo Montella che sedeva quel giorno sulla panchina della Fiorentina, e al suo fianco c’era Kevin Prince Boateng; i viola avevano sbloccato con il rigore di Erick Pulgar allungando poi con Gaetano Castrovilli, il 3-0 lo aveva segnato Franck Ribéry che aveva reso inutile la rete di Rafael Leao. L’ultima vittoria che il Milan ha timbrato sul suolo amico risale invece al 2-0 dello scorso campionato: eravamo a novembre per la 9^ giornata, tra il 17’ e il 28’ erano stati Alessio Romagnoli e Franck Kessié (su rigore) a sigillare i 3 punti per la squadra di Pioli. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILAN FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Milan Fiorentina di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

MILAN FIORENTINA: TURNO FACILE PER PIOLI!

Milan Fiorentina, in diretta domenica 1 maggio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Brividi Scudetto a San Siro: il Milan ha vissuto un mercoledì col cuore in gola incassando la notizia del ko interista nel recupero contro il Bologna. Ora i rossoneri sono primi a +2 sui cugini e con lo scontro diretto favorevole, con tre vittorie e un pari che basterebbero a Pioli per lo Scudetto.

Bisognerà però tenere il ritmo contro una Fiorentina ancora in corsa per l’Europa, anche se i Viola hanno frenato bruscamente perdendo contro Salernitana e Udinese nel giro di 4 giorni. Un calendario favorevole non sfruttato che ha tenuto i toscani alle spalle delle romane nella corsa all’Europa League. All’andata match da batticuore e vittoria per 4-3 della Fiorentina sul Milan.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Milan Fiorentina, match che andrà in scena al Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

