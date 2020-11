Diretta Milan Fiorentina/ Streaming video tv: facile per Pioli? (Serie A)

DIRETTA MILAN FIORENTINA: QUANTO MANCHERÀ IBRA?

Milan Fiorentina, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 29 novembre 2020, per la nona giornata di Serie A. Visto l’andamento fornito finora dalle due squadre, la diretta di Milan Fiorentina vedrà sicuramente favoriti i padroni di casa rossoneri, capolista della classifica del campionato e reduci da una bellissima vittoria a Napoli che ha dato ancora più concretezza alle speranze del Milan di tornare a vivere una stagione da grandi protagonisti, come non succede ormai da diversi anni per i rossoneri. Prossimamente capiremo se il Milan potrà davvero lottare fino in fondo per lo scudetto in questo torneo anomalo, di certo però è tornato a fare paura a tutti.

La Fiorentina invece deve cercare di dare una svolta al suo campionato: il debutto di Cesare Prandelli è stato pessimo, sconfitta in casa contro il Benevento, e adesso c’è la trasferta sul campo della capolista. Provando a guardarla in positivo: oggi la Fiorentina non ha nulla da perdere. Saprà fare la sorpresa?

DIRETTA MILAN FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Fiorentina sarà garantita sul canale 209 del satellite, Dazn 1, agli abbonati Sky che abbiano attivato l’opzione corrispondente, altrimenti il match sarà visibile in diretta streaming video sulla piattaforma Dazn che trasmette tre partite di ogni giornata di Serie A, naturalmente anche in questo caso solo per chi è abbonato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Milan Fiorentina, la notizia di spicco è naturalmente l’assenza di Ibrahimovic. Stefano Pioli dunque collocherà Rebic come prima punta, assistito sulla trequarti da Castillejo, Calhanoglu e magari Hauge, che si sta mettendo in luce con buone prestazioni e potrebbe approfittare degli acciacchi di qualche concorrente. A centrocampo scalpita Tonali per avere una chance e chissà se questa potrà essere la volta buona; in difesa invece non dovrebbero esserci dubbi. Nella Fiorentina è ancora rebus attacco per Cesare Prandelli, anche perché tanti giocatori offensivi dei viola sono reduci da problemi di varia natura: potrebbe essere una partita speciale soprattutto per Cutrone, vedremo se l’ex troverà spazio. Tutto dovrebbe invece essere chiaro in difesa e a centrocampo, dove Castrovilli spera di ripetere la grande prestazione dello scorso campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico su Milan Fiorentina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: rossoneri nettamente favoriti, il segno 1 infatti è quotato a 1,65, mentre poi si sale a 4,00 volte la posta in palio in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a quota 4,75 in caso di successo della Fiorentina, per chi avrà creduto nel segno 2.



