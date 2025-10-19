Diretta Milan Fiorentina streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, oggi 19 ottobre 2025

DIRETTA MILAN FIORENTINA (RISULTATO 0-0): GRANDE CHANCE PER TOMORI!

Dopo appena 5′ arriva la prima occasione del match per Tomori: sugli sviluppi di una punizione calciata da Bartesaghi, il difensore inglese si coordina per la conclusione, ma il tiro termina fuori dallo specchio della porta difesa da De Gea. Al 10’ la Fiorentina si affaccia in avanti con Fazzini, che apre a sinistra per Ranieri; il suo cross verso il centro viene però respinto dalla retroguardia del Milan, anche se i viola restano in pressione offensiva. Al 18’ buona iniziativa di Gosens, che serve un traversone profondo verso Dodô, anticipato puntualmente da Bartesaghi. Due minuti più tardi, al 20’, grande opportunità per Pavlovic: su una punizione di Modric, Ranieri allontana male di testa e il difensore serbo si avventa sul pallone, ma da posizione favorevole calcia alto sopra la traversa. (agg. di Fabio Belli)

MILAN FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La piattaforma Dazn sarà il punto di riferimento per la diretta Milan Fiorentina in tv, ovviamente una diretta streaming video come per tutte le partite di Serie A, per la quale serve la connessione Internet qualsiasi sia il supporto utilizzato.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Quale migliore momento dell’inizio della diretta Milan Fiorentina per ricordare la parabola rossonera di Stefano Pioli? Sarebbe quantomeno ironico se il tecnico parmense dovesse perdere la panchina viola proprio contro il Milan, allenato tra l’ottobre 2019 e il giugno 2024 e portato alla vittoria dello scudetto, aprendo a suo modo un ciclo che gli ha anche permesso di raggiungere la semifinale di Champions League. Per Pioli 240 partite come allenatore del Milan, fatte di 130 vittorie, 58 pareggi e 52 sconfitte; interessante poi notare che, escludendo la breve parentesi all’Al Nassr, dal 2017 a oggi abbia allenato solo i rossoneri e la Fiorentina. Con i viola il numero di gare totali è arrivato a 83.

Appena 30 le vittorie ma il suo primo anno era stato molto positivo, perché una squadra colpita drammaticamente dalla morte di Davide Astori aveva comunque chiuso ottava con 57 punti, e sarebbero anche potuti essere di più senza quella tragedia. Come andranno questa sera le cose lo scopriremo adesso insieme, dobbiamo dare lettura delle formazioni ufficiali perché la diretta Milan Fiorentina sta davvero per prendere il via! MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, S. Pavlovic; Athekame, Y. Fofana, Modric, S. Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Rafael Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, L. Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. Allenatore: Stefano Pioli (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN FIORENTINA: BIG MATCH CON ORIZZONTI DIVERSI

La partita ha sicuramente il fascino di un classico della Serie A, tuttavia alle ore 20.45 di stasera, domenica 19 ottobre 2025, la diretta Milan Fiorentina proporrà scenari drasticamente diversi ai padroni di casa rossoneri e ai loro ospiti viola al momento di scendere in campo allo stadio Giuseppe Meazza.

Ovviamente l’umore è alto per i rossoneri di Max Allegri, che con il pareggio in casa della Juventus hanno dovuto chiudere la striscia di vittorie consecutive, ma di certo non sono stati ridimensionati. Il Milan è sempre l’outsider di lusso nella corsa scudetto, con il vantaggio di non avere le Coppe europee che potrebbe incidere sempre di più con il passare dei mesi.

Per il grande ex Stefano Pioli invece il ritorno a San Siro non sarà una festa, perché la sua Fiorentina finora è stata la delusione del campionato. La sconfitta casalinga contro la Roma è stata la terza nelle ultime quattro giornate e in sei partite di Serie A i viola non hanno ancora conosciuto la vittoria, non è il massimo per presentarsi a casa del Milan.

Si capisce allora molto facilmente perché abbiamo parlato di un big match con orizzonti diversi per presentare la diretta Milan Fiorentina: i rossoneri vogliono continuare a coltivare il sogno tricolore (che darebbe anche la seconda stella), i viola invece hanno bisogno di un acuto di prestigio per sbloccarsi e non scivolare in pericolo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

Nelle probabili formazioni per la diretta Milan Fiorentina possiamo presentare un modulo 3-5-2 per Max Allegri: Modric è naturalmente il riferimento della manovra, ma urge indicare ben tre ballottaggi. A sinistra si giocano il posto Estupinan e Bartesaghi, il primo potrebbe pagare gli acciacchi fisici dei giorni scorsi che è pure il motivo per cui Pulisic dovrebbe cedere il passo magari a Nkunku, mentre davanti sarà molto significativa anche la scelta fra Gimenez e Leao.

Modulo 3-5-1-1 per la Fiorentina, qui possiamo indicare come giocatore chiave il trequartista, che sarà Gudmundsson, mentre l’acciaccato di lusso è Kean, per cui il centravanti potrebbe essere Piccoli. Di fatto ci sarà un dubbio per reparto, ecco infatti a centrocampo il ballottaggio Fazzini-Fagioli, mentre in difesa saranno Marì e Comuzzo a contendersi una maglia da titolare nella retroguardia a tre dei toscani.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico sulla diretta Milan Fiorentina secondo le quote dell’agenzia Snai indica come decisamente favoriti i rossoneri di Max Allegri, tanto che il segno 1 è indicato a 1,50 contro il valore di 6,00 sul segno 2 per il colpaccio viola. Un buon compromesso potrebbe essere il pareggio, che vi farebbe vincere 4,25 volte quanto punterete.